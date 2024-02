Stevig margeherstel bij Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Adyen heeft in het tweede halfjaar van 2023 een sterker dan verwachte marge behaald op een omzet die autonoom conform verwachting groeide. Dat bleek donderdag uit de resultaten van het Amsterdamse betaalbedrijf.

De groei was conform de verwachting van analist Michael Roeg van Degroof Petercam. Over het derde kwartaal had Adyen al een sterk herstel gemeld van de groei tot 26,8 procent, van 19,0 procent in de eerste helft van het jaar.

In de tweede jaarhelft verwerkte Adyen 544 miljard euro aan betalingen, een plus van 29 procent op jaarbasis. De omzet groeide daarbij met 23 procent naar 887 miljoen euro.

Het EBITDA-resultaat steeg 14 procent tot 423,0 miljoen euro. Dat bracht de marge op 48 procent over de tweede helft van het jaar en op 46 procent voor het hele jaar. Deze marge weerspiegelt de vertraging van het tempo waarmee Adyen mensen inhuurde in de tweede helft van het jaar, stelde het bedrijf, nadat in de voorgaande twee jaar flink was ingezet op het opschalen van het team.

De behaalde EBITDA-marge ligt hoger dan de consensusverwachting van 45,0 procent, na de daling tot 43,3 procent in de eerste helft van dit jaar. Degroof Petercam ging uit van 45,7 procent.

In de eerste helft van 2022 was die marge nog 58,5 procent, voordat de sterke personeelsuitbreiding de verwachte margedaling tot gevolg had.

In de tweede helft van het jaar kwamen er nog 313 voltijdbanen bij, vooral in de kantoren in de omgeving van Amsterdam, aldus Adyen. In 2024 verwacht Adyen nog enkele honderden nieuwe collega's aan te nemen, vooral in commerciële rollen.

De 'take rate', het percentage van het betaalvolume dat Adyen ontvangt, daalde van 17,3 basispunten in de eerste helft van het jaar tot 16,3 basispunten in het tweede halfjaar. Dit is een natuurlijk gevolg van het prijsmodel, volgens het bedrijf.

Een concrete outlook voor 2024 gaf Adyen niet. Eerder kondigde het bedrijf aan dat het de komende drie jaar de omzet jaarlijks met ruim 20 tot bijna 30 procent wil laten groeien. In 2026 zal de EBITDA-marge volgens Adyen weer boven de 50 procent liggen. Deze outlook werd donderdag herhaald.