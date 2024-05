Nieuw hoofdstuk overnamestrijd: Glencore overweegt bod op Anglo American Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De aandelen van Anglo American stegen vrijdag ruim 3 procent op mediaberichten dat Glencore een bod overweegt op zijn Londense sectorgenoot. Het nieuws komt een week nadat een overnamebod van bijna 39 miljard dollar van BHP Group door Anglo American werd afgewezen, deels door de structuur van een dergelijke deal, waarbij de Zuid-Afrikaanse activiteiten van Anglo American, Amplats en Kumba Iron Ore, zouden worden afgesplitst. Volgens persbureau Reuters heeft het Zwitserse Glencore interne, voorbereidende besprekingen gevoerd over hoe de mijnbouwgigant een bod zou kunnen uitbrengen op Anglo American. "We geven geen commentaar op geruchten of speculaties in de markt," zei een woordvoerder van Glencore tegen Dow Jones Newswires. Mocht Glencore inderdaad een bod uitbrengen, dan zou dat weleens makkelijker kunnen gaan dan bij BHP, omdat Glencore al een aantal activa in Zuid-Afrika heeft en open zou kunnen staan om Amplats en Kumba in zijn portefeuille op te nemen, schreven analisten van RBC Capital in een rapport. De aandelen van Glencore daalden vrijdag 1,0 procent. BHP verloor 0,5 procent. Bron: ABM Financial News

