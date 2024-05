Beursblik: zwak kwartaal TKH voorzien Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) TKH heeft vermoedelijk een zwak eerste kwartaal achter de rug. Dit verwacht analist Tijs Hollestelle van ING in een rapport. Bij de Vision-divisie is sprake van een moeilijke vergelijkingsbasis. In het eerste kwartaal van 2023 steeg de omzet uit de tak met 14,4 procent. Voor het afgelopen kwartaal mikt ING op een omzetdaling van 5,6 procent. Bij Manufacturing mikt ING op een omzetgroei van 10 procent, terwijl de opbrengsten uit Connectivity vermoedelijk met 16 procent zijn teruggevallen vanwege een desinvestering, maar ook vanwege een moeilijke vergelijkingsbasis. Vorig jaar verkocht TKH nog veel energiekabels, terwijl zich bij klanten nu een afbouw in de voorraden aftekent. TKH liet bij publicatie van de jaarcijfers eerder dit jaar al weten dat de Vision en Connectivity-divisies te kampen hadden met een zwakke vraag in de eindmarkten. TKH verwacht zelf een omzetgroei bij Manufacturing. De groepsomzet en EBITA zal naar verwachting van TKH zijn gedaald. Outlook TKH verwacht dit jaar een wat genormaliseerde groei bij Manufacturing ten opzichte van de groei van 17 procent vorig jaar. Voor Vision verwacht het bedrijf weer groei in de tweede helft van dit jaar, dankzij een marktherstel. De totale omzet en EBITA kan daarmee dit jaar op autonome basis groeien, denkt TKH. ING heeft een koopadvies op TKH met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel steeg vrijdag met 1,0 procent tot 40,26 euro. TKH komt maandag met cijfers. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.