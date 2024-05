Beursblik: negatief bedrijfsresultaat PostNL verwacht

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft in het eerste kwartaal van 2024 vermoedelijk een negatief bedrijfsresultaat geboekt, terwijl de omzet licht steeg op jaarbasis. Dit is de verwachting op basis van de analistenconsensus die werd samengesteld in aanloop naar de cijfers van het postbedrijf, maandag voorbeurs.

De genormaliseerde EBIT zou afgelopen kwartaal zijn uitgekomen op 2 miljoen euro negatief. In het eerste kwartaal van 2023 kwam het resultaat nog uit op 7 miljoen euro positief en in het vierde kwartaal was dit 77 miljoen euro positief.

"We merken wel op dat het eerste kwartaal van 2024 een lastige vergelijkingsbasis heeft in termen van looninflatiedruk en postvolumes, terwijl het eerste kwartaal altijd een bescheiden kwartaal is", zeiden analisten van ING in een vooruitblik. Zij rekenen op een genormaliseerde EBIT van 5 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal.

De omzet zou in het eerste kwartaal op jaarbasis zijn gestegen van 783 miljoen naar 796 miljoen euro, denkt de markt. Op kwartaalbasis zou wel sprake zijn van een daling. In het vierde kwartaal kwam de omzet nog uit op 889 miljoen euro.

De pakketvolumes zouden in het eerste kwartaal met 8,0 procent zijn gestegen en de postvolumes zouden juist met 8,0 procent zijn gedaald, voorspelt de consensus verder. In het vierde kwartaal van 2023 stegen de pakketvolumes met 0,9 procent en daalden de postvolumes met 1,9 procent.

Afgaande op de consensus en de eigen verwachtingen, zou de volumedaling bij briefpost in het eerste kwartaal iets groter kunnen zijn dan analisten nu voorspellen, volgens ING, omdat de postvolumes in het eerste kwartaal een jaar geleden nog konden profiteren van verkiezingspost.

De pakketvolumes zouden de verwachtingen juist kunnen overtreffen, denkt ING, aangezien PostNL er veel vertrouwen in lijkt te hebben "dat de volumegroei in lijn zou zijn met de outlook voor heel het jaar van plus 7 tot 10 procent."

Hier is bovendien een gunstige vergelijkingsbasis na de daling van 5 procent van de binnenlandse pakketvolumes in het eerste kwartaal van 2023.

De vrije kasstroom was afgelopen kwartaal 33 miljoen euro negatief, volgens de analistenconsensus, tegenover 31 miljoen euro negatief in het eerste kwartaal van 2023. Eind vierde kwartaal noteerde de vrije kasstroom op 143 miljoen euro positief.

Outlook

"We verwachten dat de externe omgeving ook in 2024 lastig zal z?n en bl?ven alle noodzakel?ke acties b? zowel Mail in Nederland als b? Pakketten nemen om deze uitdagingen het hoofd te bieden. We sturen op een resultaat dat structureel boven de kapitaalkosten ligt", waarschuwde CEO Herna Verhagen in een toelichting op de jaarcijfers in februari.

Voor 2024 verwacht PostNL een genormaliseerde EBIT van 80 miljoen tot 110 miljoen euro en een vr?e kasstroom van 0 tot 40 miljoen euro.

De analistenconsensus rekent op een genormaliseerde EBIT in 2024 van 93 miljoen euro en een omzet van 3,3 miljard euro.

Voor Mail in Nederland verwacht PostNL in 2024 een volumedaling van 7 tot 9 procent. De consensus voorspelt een daling van 8,0 procent.