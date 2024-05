Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na de winsten op Wall Street van donderdagavond. Beleggers zijn in afwachting van de banengroei en loonontwikkeling in april in de VS.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 503,60 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 17.980,25 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,6 procent met een stand van 7.962,75 punten. De Britse FTSE steeg 0,4 procent naar 8.205,51 punten.

SPI Asset Management sluit niet uit dat de publicatie van het Amerikaanse arbeidsrapport een "monumentale impact" kan hebben, na het rentebesluit van de Fed eerder deze week. "De volatiliteit kan oplopen", voorziet SPI.

Voor de banengroei ligt de verwachting op 240.000 tegen 303.000 in maart. De werkloosheid blijft naar verwachting 3,8 procent. Het gemiddelde uurloon komt in de prognoses 4,0 procent hoger uit en dat zou wat de Fed betreft nog altijd te hoog zijn.

Olie noteerde vrijdag licht hoger. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde 0,1 procent in het groen op 79,03 dollar, terwijl voor een juli-future Brent 83,74 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0744. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0732 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0725 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Glencore zou een bod overwegen op Anglo American, aldus persbureau Reuters. Anglo wees eerder een bod van BHP van 39 miljard dollar af. Anglo noteerde 3,1 procent hoger, Glencore 1,2 procent lager.

Société Générale overtrof de verwachtingen met de cijfers over het eerste kwartaal. Het aandeel won vrijdag 4,0 procent.

Credit Agricole kwam met solide cijfers over het eerste kwartaal naar buiten en de zat kracht bij de zakelijke investeringsbank en ook bij verzekeringen, zo gaf JPMorgan aan. Retail liet volgens de JPMorgan een verdeeld beeld zien. Vooral in Frankrijk ondervond het tegenwind. De koers noteerde 3,9 procent hoger.

Fresenius wil de schuld verlagen met het afstoten van activiteiten. De eerste stap is de verkoop van het belang van 67 procent in Vamed aan PAI Partners. Het overige belang van 33 procent blijft in handen van Fresenius. Berenberg denkt dat beleggers de plannen kunnen waarderen. De koers noteerde 0,5 procent hoger.

AXA zag de verkoop van de Duitse levensportefeuille niet doorgaan, maar volgens JPMorgan heeft dat verder geen gevolgen voor de resultaatvorming. AXA noteerde 1,3 procent lager.

Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor Universal Music Group met een euro naar 33,00. Het koopadvies werd gehandhaafd. Het aandeel noteerde in Amsterdam 2,3 procent hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het groen.

De S&P 500 steeg donderdag 0,9 procent op 5.064,20 punten, de Dow Jones index won ook 0,9 procent op 38.225,66 punten en de Nasdaq sloot 1,5 procent hoger op 15.840,96 punten.

