UniCredit beloont aandeelhouders na winstgroei

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UniCredit wil dit jaar het rendement voor aandeelhouders vergroten, na een stijging van de winst in het vierde kwartaal. Dat maakte de Italiaanse bank maandagochtend bekend. De bank wil 8,6 miljard uitkeren aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en aandeleninkopen, naar aanleiding van de behaalde resultaten in 2023. Dat is evenveel als de winst van 2023 en 3,36 miljard euro meer dan een jaar eerder. Toezichthouders moeten die uitkeringen nog wel goedkeuren. De bank boekte in het vierde kwartaal 2,8 miljard euro nettowinst, tegen 2,5 miljard euro een jaar eerder. De inkomsten stegen met 4,6 procent tot 6,0 miljard euro. De netto rentebaten stegen met 5,7 procent en compenseerden voor lagere inkomsten uit fees en effectenhandel. Analisten rekenden gemiddeld op 1,2 miljard euro nettowinst en 5,6 miljard euro inkomsten. Unicredit rekent voor 2024 op een vergelijkbaar resultaat als in 2023, met een daling van de omzet van 23,8 miljard naar circa 22,5 miljard euro. Bron: ABM Financial News

