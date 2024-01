Corbion presenteert nieuwe groeidoelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Corbion heeft woensdag in aanloop naar een beleggersdag nieuwe groeidoelen gepresenteerd net als de voorlopige cijfers voor 2023. Voor 2024 en 2025 mikt Corbion op een autonome omzetgroei bij de kernactiviteiten van 2 tot 6 procent per jaar. De aangepaste EBITDA bij de kernactiviteiten zal in deze periode met 15 tot 20 procent per jaar stijgen, denkt Corbion. De vrije kasstroom wordt geschat op meer dan 125 miljoen euro. Daarnaast wil Corbion gemiddeld 110 miljoen euro per jaar investeren en streeft het naar een schuldratio van 1,5 tot 2,5. Verder waarschuwde Corbion dat de omzet in de eerste helft van dit jaar vermoedelijk vlak zal zijn, door onder andere de prestaties bij Biochemicals. Ook houdt het bedrijf rekening met een negatieve prijsontwikkeling bij Functional Ingredients & Solutions. Eind 2024 zal de schuldratio tussen 1,8 en 2,3 liggen. In 2023 boekte Corbion een omzet van 1,44 miljard euro en een aangepaste EBITDA van krap 192 miljoen euro, ofwel een marge van 13,3 procent. De omzet bij de kernactiviteiten steeg autonoom met 3,0 procent, terwijl de aangepaste EBITDA met 16,2 procent steeg. De vrije kasstroom kwam uit op 18,6 miljoen euro, met een schuldratio van 3,1. Volgens CEO Olivier Rigaud waren de cijfers over 2023 in lijn met de verwachtingen die in oktober werden gegeven, "ondanks de uitdagende geopolitieke en macro-economische omgeving". Op kwartaalbasis verbeterden de prestaties, maar toch zag Corbion reden om een herstructurering aan te kondigen. Die moet circa 55 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen opleveren. En de recent aangekondigde verkoop van de emulgatoractiviteiten aan de Amerikaanse investeerder Kingswood Capital Management voor 362 miljoen dollar "versterkt de balans", aldus de CEO. Bron: ABM Financial News

