UPS wil 12.000 banen schrappen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS is van plan om 12.000 banen te schrappen in een poging om de kosten met ongeveer 1 miljard dollar te verlagen. Dit meldde de Amerikaanse pakketbezorger dinsdag in een toelichting op de kwartaalcijfers die eerder op de middag verschenen. "We hebben besloten om een aantal stevige stappen te nemen om ons bedrijf de juiste omvang te geven voor de toekomst", zei CEO Carol Tomé aan analisten tijdens een toelichting op de kwartaalcijfers. De meeste bezuinigingen hebben betrekking op fulltime en parttime managementfuncties en tijdelijk ingehuurd personeel. UPS heeft ongeveer 85.000 werknemers die managementposities bekleden. De pakketbezorger onderzoekt ook strategische alternatieven voor zijn vrachtvervoerbedrijf Coyote, zei Tomé. UPS kocht Coyote Logistics in 2015 voor 1,8 miljard dollar. Tomé zei verder dat het bedrijf kunstmatige intelligentie en andere nieuwe technologieën gebruikt om sneller en beter te werken. UPS behaalde in het vierde kwartaal en over heel 2023 een lagere winst en omzet, terwijl de omzetverwachting voor 2024 onder de marktconsensus uitkwam. Het aandeel UPS noteerde dinsdagmiddag in de voorbeurshandel ruim 6 procent lager. Bron: ABM Financial News

