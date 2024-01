Tegenvallende outlook UPS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het vierde kwartaal van 2023 lagere resultaten geboekt en kwam met een tegenvallende outlook voor het lopende boekjaar. Dit bleek dinsdagmiddag uit de cijfers van de Amerikaanse pakketdienst. CEO Carol Tomé sprak van een "uniek en moeilijk" jaar. In de laatste drie maanden van het jaar behaalde UPS een geconsolideerde omzet van 24,9 miljard dollar, tegenover 27,0 miljard dollar een jaar eerder. Analisten gingen volgens FactSet uit van een omzet van 25,4 miljard dollar. De operationele winst daalde met 22,5 procent op jaarbasis tot 2,5 miljard dollar. Aangepast kwam deze post op jaarbasis 27,1 procent lager uit. Onder de streep resteerde een winst van 1,61 miljard dollar of 1,87 dollar per aandeel, terwijl de aangepaste winst per aandeel uitkwam op 2,47 dollar. Hier rekenden analisten op 2,46 dollar. De resultaten in het vierde kwartaal werden onder meer gedrukt door een afschrijving van 512 miljoen dollar, of 0,60 dollar per aandeel, met onder meer een pensioenlast van 274 miljoen dollar. Jaarcijfers In heel 2023 behaalde UPS een 9,3 procent lagere omzet van 91,0 miljard dollar. Dit was onder de eigen verwachting van 91,3 tot 92,3 miljard dollar. De operationele winst kwam uit op 9,1 miljard dollar en de aangepaste operationele winst op 9,9 miljard dollar. Dat was een daling van 28,7 procent op jaarbasis. De aangepaste operationele marge kwam uit op 10,9 procent. Hier ging het pakketbedrijf uit van een aangepaste marge van 10,8 tot 11,8 procent. UPS besloot dinsdag om voor het vijftiende jaar op rij het dividend te verhogen. Over 2023 keert UPS 1,63 dollar per aandeel uit. Outlook Voor 2024 rekent UPS op een omzet van 92,0 tot 94,5 miljard dollar en een aangepaste operationele marge van 10,0 tot 10,6 procent. De markt voorspelt een omzet van 95,51 miljard dollar in 2024. Het aandeel UPS daalde in de voorbeurshandel in New York 4,5 procent. Bron: ABM Financial News

