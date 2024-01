Ebusco geeft omzetwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Ebusco heeft maandag gewaarschuwd dat een deel van de verwachte omzet in 2023 is doorgeschoven naar 2024 en kondigde ook de benoeming aan van een extra CEO. Door onvoorziene omstandigheden is omzet die in 2023 werd verwacht, verschoven naar 2024, aldus de bussenbouwer maandag. Ten eerste werd de certificering voor Energy Containers uitgesteld, en ten tweede kon voor een aantal bussen die al gereed waren bij de assemblagepartners van Ebusco, de omzet niet worden verantwoord, omdat de eigendomsoverdracht aan Ebusco niet tijdig heeft plaatsgevonden. De eerste kwestie schat Ebusco op 10 miljoen euro en de tweede op 15 tot 20 miljoen euro. Deze omstandigheden "hebben geen invloed op het productieplan voor 2024 en zullen daarom geen gevolgen hebben voor de leveringsplannen van klanten en de daarmee samenhangende kasstromen", aldus Ebusco maandag. Ebusco verhoogde door het doorschuiven van de omzet de outlook voor 2024 van "meer dan 300 miljoen euro", naar "meer dan 325 miljoen euro". Daarbij herhaalde Ebusco dat het dit jaar een positieve EBITDA verwacht. Een meer concrete outlook volgt in de loop van het jaar. "De onderliggende flow en de voortgang met onze assemblagepartners laten nog steeds positieve vooruitgang zien, waarbij steeds meer onderdelen lokaal worden ingekocht." De eerste door partners geassembleerde Ebusco 3.0 bussen, zijn momenteel onderweg naar Europa en zullen in februari aankomen, aldus de fabrikant. Ebusco implementeert dit jaar verschillende maatregelen om de kosten te verlagen. Deze maatregelen zullen er naar verwachting toe leiden dat de totale operationele uitgaven in 2024 "aanzienlijk lager zullen zijn dan in 2023. Extra CEO Maandag wordt Frank Meurs benoemd als co-CEO naast Peter Bijvelds. Volgens Ebusco gebeurt dit op verzoek van Bijvelds. "Als gevolg van de voortdurende expansie van het bedrijf en de verschuiving in de assemblagestrategie, heeft oprichter en CEO Peter Bijvelds de Raad van Commissarissen verzocht om te overwegen de rol van co-CEO te creëren met als doel de efficiëntie te vergroten en de werkdruk binnen het bedrijf te verdelen." Daarnaast blijven de nominatiecommissie en de raad van bestuur naar eigen zeggen goede vooruitgang boeken in de zoektocht naar een nieuwe COO en streven ze ernaar om een opvolger voor Bob Fleuren aan te kondigen vóór de AVA in mei. Bron: ABM Financial News

