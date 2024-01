ING: Fed heeft enorm veel ruimte om rente te verlagen

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse groei van 3,3 procent in het vierde kwartaal overtrof alle verwachtingen en geeft de Federal Reserve "enorm" veel ruimte om de rente te verlagen, zeker nu de klus bijna is geklaard als het gaat om het terugdringen van de inflatie. Dit stelde ING donderdag in reactie op de groeicijfers uit de Verenigde Staten.

De sterke groei in de laatste maanden van het jaar was volgens ING vooral te danken aan sterke consumenten- en overheidsbestedingen plus een positieve bijdrage van de export.

"Op basis van bedrijfsenquêtes wordt verwacht dat de groei in het eerste kwartaal zwakker zal zijn", meent de bank.

Ondertussen lijkt de Fed de inflatiestrijd te hebben gewonnen, nu de belangrijke PCE-kerninflatie voor het tweede kwartaal op rij op 2 procent is uitgekomen, gelijk aan de doelstelling van de centrale bank. Vrijdagmiddag verschijnt de PCE-indicator voor de maand december.

"De maandelijkse gegevens van morgen zullen waarschijnlijk ook bevestigen dat de stijging op maandbasis voor de zesde keer in zeven maanden onder de belangrijke drempel van 0,17 procent is uitgekomen; dat is het percentage dat we over 12 maanden moeten halen om naar 2 procent op jaarbasis te gaan", volgens ING.

De seinen staan dus op groen voor een renteverlaging, maar ING denkt dat de Fed iets langer zal wachten "om er zeker van te zijn dat ze het zich echt kan veroorloven om te verlagen."

ING verwacht de eerste renteverlaging in mei. De bank denkt dat de Fed de rente dit jaar in totaal met 150 basispunten zal verlagen.