Europese autoverkoop omlaag - ACEA

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van nieuwe personenauto's in Europa is in december gedaald. Dit meldde de Europese brancheorganisatie voor de auto-industrie ACEA donderdag.

Het aantal verkochte nieuwe auto's in de EU daalde vorige maand met 3,3 procent tot 867.052 exemplaren.

In Nederland daalde de verkoop met 13,8 procent. In België ging het om een plus van 4,6 procent.

Duitsland en Frankrijk, landen die qua volumes toonaangevend zijn in de Europese Unie, lieten verdeelde verkoopcijfers zien in december. In Duitsland ging de verkoop met 23,0 procent omlaag. In Frankrijk stegen de verkopen juist met 14,5 procent.

De verkoop van elektrische auto's daalde afgelopen maand in de EU met 16,9 procent. In Duitsland kwam de daling in segment uit op 47,6 procent. Er werden 9,1 procent minder dieselauto's verkocht.

In heel 2023 stegen de autoverkopen met 13,9 procent. Er werden afgelopen jaar 14,6 procent meer elektrische auto's verkocht.