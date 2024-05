Beursblik: UBS verlaagt koersdoel ABN AMRO licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABN AMRO

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ABN AMRO verlaagd van 19,90 naar 19,20 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek uit een rapport van de Zwitserse bank. De kwartaalresultaten van de bank waren een teleurstelling, zo oordeelde UBS. Niet vanwege de ontwikkeling van de winst, maar van het kapitaal, dat van essentieel belang is voor een hoger rendement op het eigen vermogen en voor de beloning van de aandeelhouders. Het eerste kwartaal heeft duidelijk gemaakt dat de ontwikkelingen rond het kapitaal onzeker zijn, aldus UBS. Totdat er meer zekerheid komt, ook op het gebied van een aandeleninkoop in 2025, zal het aandeel vermoedelijk zijwaarts bewegen. Het aandeel ABN AMRO verloor donderdag 0,4 procent tot 15,61 euro. Bron: ABM Financial News

