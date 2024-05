Jaarvergadering Adyen stemt in met alle voorstellen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Adyen hebben tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle voorstellen, waaronder de benoeming van Adine Grate als commissaris. Dit bleek donderdag uit een bericht van de betaalspecialist. Piero Overmars werd herbenoemd als voorzitter en Caoimhe Keogan als lid van de raad van commissarissen. Tijdens de vergadering was 70,7 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Bron: ABM Financial News

