Aandeelhouders Just Eat Takeaway akkoord met alle agendapunten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Just Eat Takeaway zijn tijdens een algemene aandeelhoudersvergadering akkoord gegaan met alle agendapunten. Dit bleek donderdag. Het jaarverslag werd goedgekeurd, net als de benoemingen van Mayte Oosterveld als CFO en van Ernst Teunissen als commissaris. Het aandeel Just Eat steeg donderdag met 1,1 procent tot 14,64 euro. Bron: ABM Financial News

