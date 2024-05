Walmart positiever over jaarwinst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het afgelopen kwartaal de winst sterk zien stijgen, terwijl ook de omzet steeg, en de retailreus besloot om de winstverwachting voor heel het jaar iets naar boven bij te stellen. Dit bleek donderdagmiddag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse supermarktgigant. De omzet steeg met 6,0 procent tot 161,5 miljard dollar. De nettowinst steeg van 1,7 miljard tot 5,1 miljard dollar. Zonder bijzondere posten bedroeg de aangepaste winst 0,60 dollar per aandeel. De outlook van Walmart luidde een winst per aandeel van 0,49 tot 0,52 dollar. Analisten hadden volgens FactSet gerekend op 0,53 dollar. De vergelijkbare omzet, uit digitale verkoopkanalen en winkels die tenminste 12 maanden open zijn, steeg met 3,8 procent in het kwartaal dat eindigde op 26 april. De groei was lager dan een jaar eerder, toen sneller stijgende prijzen de groei stuwden. Wel wat de vergelijkbare omzetgroei hoger dan de 3,5 procent waarop analisten hadden gerekend. Er waren meer klanten, maar zij besteedden per bezoek niet meer dan een jaar eerder. Het marktaandeel van Walmart steeg. De omzet uit ecommerce groeide met 22 procent in de Verenigde Staten, wat iets meer was dan de voorgaande kwartalen. Outlook De verwachting voor de omzet en de winst in dit boekjaar ging omhoog. Walmart rekent op een winst per aandeel aan de bovenkant of iets hoger dan de oorspronkelijke outlook van 2,23 tot 2,37 dollar. Voor het tweede kwartaal rekent WalMart op een winst per aandeel van 0,62 tot 0,65 dollar. De consensus lag op 0,64 dollar. Verder rekent Walmart nog altijd op een omzetgroei dit jaar van 3 tot 4 procent. Het aandeel Walmart lijkt bijna 5 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.