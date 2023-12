Unilever neemt haarmerk K18 over Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Unilever

(ABM FN-Dow Jones) Unilever heeft het haarverzorgingsmerk K18 overgenomen. Dit maakte de onderneming vrijdag bekend, zonder financiële details te noemen. Volgens Unilever past de overname binnen de plannen om zich te richten op sectoren waar een hoge groei verwacht kan worden. Afronding van de acquisitie wordt in het eerste kwartaal van volgend jaar verwacht. K18 wordt vooral verkocht in Noord-Amerika, Australië en het VK. Bron: ABM Financial News

