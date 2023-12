Investeerder Teslin over TKH, Kendrion en Ebusco

(ABM FN-Dow Jones) Mid-en smallcaps hebben een lastig 2023 achter de rug en dat merkt ook Teslin, een investeerder in vooral kleinere Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

Teslin heeft 10 genoteerde belangen, die het indeelt naar groeibedrijven, schaalbedrijven en waardebedrijven. De eerste categorie is veelal nog verlieslatend, maar groeien wel hard en hebben het vooruitzicht om binnen twee jaar winstgevend te worden. De tweede categorie groeit minder hard, maar is vaak wel winstgevend en keert in sommige gevallen al dividend uit. De derde categorie groeit meer mee met de economie laat zich kenmerken door een duidelijk dividendbeleid.

Eén van de redenen dat mid- en smallcaps zo slecht presteerden, is volgens fondsmanager Jan-Jaap Bongers van Teslin "dat er simpelweg geen interesse is in deze categorie aandelen". Waarom, dat is volgens Bongers lastig te zeggen. Een oplossing ziet hij wel. De Nederlandse pensioenfondsen zouden een deel van hun vermogen moeten beleggen in de Nederlandse economie en daarbij ook oog moeten hebben voor innovatieve kleine bedrijven.

Toch is het niet louter een tegenzittende markt en gebrek aan interesse van beleggers dat de kleinere beursbedrijven in 2023 zo slecht presteerden.

Mid- en smallcaps zijn inmiddels volgens Bongers lange tijd niet zo goedkoop geweest. En vaak ten onrechte, vindt hij. Zo lukte het TKH Group, één van de waardebedrijven van Teslin om de EBITDA te verhogen van 170 miljoen euro in 2020 naar 300 miljoen euro in 2023, "en dat gaat naar ruim 400 miljoen euro in 2025". Toch wordt het aandeel nu gewaardeerd op de laagste multiple in lange tijd. Ten onrechte, vindt Bongers.

Wat moeten bedrijven als TKH dan doen om de koers omhoog te krijgen? Dat is inderdaad geen eenvoudige opgave, erkent Bongers. Goede communicatie in de vorm van een sterke investor relations draagt volgens Bongers zeker bij aan de zichtbaarheid van een aandeel en daarmee ook aan een hogere waardering. Sommige bedrijven op de beurs hebben ook beschermingsconstructies, zoals TKH, en daar houden beleggers niet altijd van, aldus Bongers.

"Maar soms moet je de beurs maar misbruiken", vindt de fondsmanager. Een bedrijf gaat naar de beurs om deze te gebruiken om kapitaal op te halen om te groeien, bijvoorbeeld voor overnames. Maar als een aandeel zwaar ondergewaardeerd is, en het management moet dit als beste kunnen beoordelen, dan vindt Bongers dat de onderneming dan maar eigen aandelen moet inkopen.

Kendrion is volgens Bongers ook flink ondergewaardeerd, maar gezien de hoge schuldratio van 2,9 is inkopen van eigen aandelen geen optie. "Dat is inderdaad vrij hoog."

Toch klopt de strategie van CEO Joep van Beurden volgens de fondsmanager. Het bedrijf is door een transformatie gegaan en richt haar business nu op markten die rugwind hebben van maatschappelijk relevante trends, dat wil zeggen binnen de industrie en Automotive E.

Bongers vindt dat Kendrion "een redelijk goed plan heeft voor de komende twee jaar", maar het bedrijf moet het nu wel echt gaan laten zien.

Kendrion mikt tussen 2019 en 2025 op onder meer een autonome groei van 5 procent en een EBITDA-marge van minstens 15 procent in 2025. Het rendement op investeringen moet 25 procent zijn over twee jaar. In 2022 was dit rendement 15,6 procent, net als in 2021.

"Die doelstellingen staan", zei Van Beurden begin november tegen ABM Financial News. Maar daarbij maakte de topman wel een voorbehoud. De economie moet dan op een gegeven moment wel weer normaliseren, en dus niet nog 1,5 jaar zo blijven als die nu is. "Dan wordt het wel heel lastig."

Bongers houdt voor nu vertrouwen in Kendrion en gaat niet uit van het breken van de convenanten door de onderneming. Maar er zal wel iets moeten gebeuren, vindt de eigenaar van 20 procent van de aandelen van Kendrion. "Want deze situatie is niet houdbaar op middellange termijn."

En over interesse in Kendrion heeft Bongers niet te klagen. "Regelmatig komen potentiële kopers langs in Maarsbergen", aldus de fondsmanager, die heel duidelijk maakte alleen te willen verkopen tegen een 'faire' prijs.

Een andere deelneming van Teslin die het niet makkelijk heeft, is Ebusco. De keuze van CEO Peter Bijvelds om de nieuwe 3.0 elektrische bus in Deurne te gaan bouwen, werd gesteund door Teslin en leek logisch in dit tijdsgewricht waarin gezocht word naar mogelijkheden om de supply chain minder ver weg te organiseren.

Maar beide partijen hebben onderschat hoe complex het is om een dergelijk fabriek in korte termijn neer te zetten in Nederland. Het bleek onder andere moeilijk om het juiste personeel te vinden voor deze fabriek. En daarnaast had Ebusco ook grote problemen om alle componenten tijdig in huis te hebben, waardoor een groot aantal bussen onafgemaakt op het parkeerterrein in Deurne staat te wachten op de laatste onderdelen om dan bij de klant te worden afgeleverd.

Toch roemt Bongers de carbonbussen van Ebusco en de aantrekkelijkheid van de markt waarin het bedrijf opereert, maar kan hij niet ontkennen dat de financiële situatie bij de fabrikant verre van rooskleurig is.

Analisten van Deutsche Bank schreven recent in een rapport dat 2024 een stuk beter lijkt te worden voor beleggers in Europese smallcaps. Kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Europa zijn goedkoop, kredietwaardiger dan men denkt en bieden mogelijk ook meer winstgroei dan de grotere namen.

Deze aandelen zijn gemiddeld gewaardeerd op 12,4 keer de verwachte winst over 12 maanden, wat voor de smallcaps 25 procent lager en voor de midcaps 19 procent lager is dan het gemiddelde over de afgelopen tien jaar.

Zodra de rentes gaan dalen, zullen kleinere bedrijven volgens Deutsche Bank extra kunnen profiteren.