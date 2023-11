Degroof: risico's aan de bovenkant voor Fugro Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fugro

(ABM FN-Dow Jones) De nieuwe doelstellingen die Fugro dinsdag voor 2027 heeft gepresenteerd, laten zien dat de risico’s aan de bovenkant liggen. Dit bleek dinsdag uit een analyse van Degroof Petercam, in aanloop naar de beleggersdag later vandaag. De doelstellingen van Fugro voor de EBIT-marge, het rendement en de kasstroom kwamen overeen met de verwachtingen van Degroof Petercam. De doelstelling voor de omzet voor 2027 van 3,0 tot 3,5 miljard euro ligt wel boven de raming van 2,8 miljard euro van Degroof. Dat Fugro jaarlijks 200 tot 250 miljoen euro wil investeren, noemde analist Luuk van Beek geen verrassing. Degroof wil vandaag op de beleggersdag vooral meer duidelijkheid krijgen over de exacte mogelijkheden waar Fugro zich op richt en de veranderingen in de organisatie om die doelstellingen ook te halen. De bank heeft een koopadvies op Fugro met een koersdoel van 23,00 euro. Fugro noteerde dinsdag op een vlak Damrak 2,4 procent hoger op 16,48 euro. Bron: ABM Financial News

