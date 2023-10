Wells Fargo overtreft winstverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wells Fargo heeft in het derde kwartaal van 2023 beter dan verwacht gepresteerd. Dat bleek vrijdag uit cijfers van de Amerikaanse bank. De nettowinst steeg op jaarbasis van 3,6 miljard naar 5,8 miljard dollar. De winst per aandeel steeg van 0,86 dollar naar 1,48 dollar, terwijl analisten die vooraf werden geraadpleegd door FactSet uitgingen van 1,24 dollar winst per aandeel. "Onze omzetgroei ten opzichte van een jaar geleden omvatte zowel hogere netto rente-inkomsten als niet-rentebaten, omdat we profiteerden van de hogere rente en de investeringen die we in onze activiteiten deden", zei CEO Charlie Scharf in een verklaring. "De kosten zijn gedaald ten opzichte van een jaar geleden als gevolg van minder bedrijfsverliezen. Terwijl de economie veerkrachtig is gebleven, zien we de impact van de vertragende economie, waarbij het totale kredietsaldo afneemt en de afboekingen licht blijven verslechteren", voegde hij eraan toe. In het derde kwartaal kwam de omzet van Wells Fargo uit op 20,9 miljard dollar tegen 19,6 miljard dollar een jaar eerder. De verwachting van analisten lag op 20,1 miljard dollar. Wells Fargo stopte afgelopen kwartaal wel 1,2 miljard dollar in de pot voor kredietverliezen. Een jaar was dat nog 784 miljoen dollar. De zogeheten CET Tier 1 ratio noteerde eind september op 11,0 procent en dat is hoger dan 10,7 procent eind juni. Het aandeel Wells Fargo lijkt vrijdag 1,9 procent hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

