CNBC: China wil 50 procent meer rekenkracht in AI-race

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) China is van plan om de rekenkracht van het land tegen 2025 met 50 procent te verhogen. Dit meldde zakenzender CNBC maandag op basis van een plan dat door de belangrijkste ministeries in Beijing werd gelanceerd. De op één na grootste economie ter wereld wil een rekencapaciteit hebben die gelijk is aan 300 exaflops, zeiden de zes overheidsdepartementen. Op dit moment beschikt China over 197 exaflop aan rekenkracht. Een exaflop is een eenheid van rekenkracht, waarbij één exaflop gelijk staat aan de rekenkracht van twee miljoen normale laptops. China wil hiermee gelijke tred houden met de Verenigde Staten in de strijd om het marktleiderschap in kunstmatige intelligentie en supercomputertoepassingen. Bron: ABM Financial News

