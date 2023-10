Levi's verlaagt outlook

(ABM FN-Dow Jones) Levi Strauss heeft de winst in het derde kwartaal flink zien afnemen, terwijl de omzet stabiel bleef, en verlaagt opnieuw de vooruitzichten voor het boekjaar. Dit meldde de Amerikaanse spijkerbroekenfabrikant donderdag nabeurs.



CEO Chip Bergh wees in een toelichting op de aanhoudende zwakte in het groothandelskanaal, voornamelijk in de VS. Kijkend naar de langere termijn, blijft het bedrijf vertrouwen hebben in het vermogen om zijn doelen te bereiken, zei de topman.



De omzet bleef op jaarbasis vrijwel stabiel op 1,5 miljard dollar. Bij constante wisselkoersen was sprake van een omzetdaling van 2 procent.



De direct-to-consumer omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 14 procent op gerapporteerde basis en met 13 procent bij constante wisselkoersen en was daarmee goed voor 40 procent van de totale omzet, zei Levi's. De online omzet steeg met 18 procent bij constante wisselkoersen.



Levi's boekte het afgelopen kwartaal verder een bescheiden winst van 10 miljoen dollar, in vergelijking met een winst van 173 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder.



De winst per aandeel bedroeg 0,02 dollar, tegen een winst per aandeel van 0,43 dollar vorig jaar. Op aangepaste basis boekte het bedrijf een winst van 0,28 dollar per aandeel, tegen 0,40 dollar in dezelfde periode een jaar eerder.



De brutomarge daalde 130 basispunten, van 56,9 tot 55,6 procent. De daling werd veroorzaakt door lagere verkopen tegen volledige prijzen, strategische prijsacties en hogere productkosten. Deze invloeden werden gedeeltelijk gecompenseerd door een gunstige kanaal- en geografische mix, evenals lagere luchtvrachtkosten en gunstige wisselkoersen, aldus het bedrijf.



Outlook



Voor het hele jaar voorziet Levi Strauss nu een vlakke omzet tot een groei van 1 procent, waar drie maanden geleden nog werd uitgegaan van een omzetgroei van 1,5 tot 2,5 procent.



De aangepaste winst per aandeel wordt nu ingeschat aan de lage kant van de eerder afgegeven bandbreedte van 1,10 tot 1,20 dollar.



Bij de kwartaalcijfers in juli verlaagde Levi's de outlook ook al.



Het aandeel Levi Strauss noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 3 procent lager.

Bron: ABM Financial News