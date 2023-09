Beursblik: NN en ASR te hard afgestraft Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De koersdalingen van NN Group en ASR Nederland woensdag na de negatieve uitspraken van het Gerechtshof in Den Haag lijken overdreven. Dat stelt analist Jason Kalamboussis van ING donderdag in een rapport. Woensdag verloor ASR 14 procent en NN Group 19 procent, omdat beleggers er niet op hadden gerekend dat de al jaren lopende rechtszaak nog zo slecht zou kunnen uitvallen. Donderdag ging NN Group in de ochtendhandel nog eens met 5 procent onderuit maar dat verlies was in de middag alweer grotendeels weggepoetst. Analist Jason Kalamboussis had voorafgaand aan de uitspraak wel rekening gehouden met een forse verliespost voor beide verzekeraars en kwam op basis daarvan tot zijn koersdoel van 41 euro voor NN Group en 48 euro voor ASR. Na lezing van het oordeel ziet de analist reden om de verwachte compensatie per actieve polis te verdubbelen van 1.000 tot 2.000 euro, wat zou neerkomen op een verdubbeling van de voorziening voor NN Group tot 739 miljoen euro en voor ASR tot 926 miljoen euro. "Dit achten personen rond de Vereniging Woekerpolis een goed startpunt", aldus de analist, die sprak met enkele leden. Kalamboussis gaat er overigens van uit dat er voor eind 2025 niets zal gebeuren en vraagt zich daarom af in hoeverre deze bedragen nu al in zijn waarderingsmodel moeten worden opgenomen. Hij merkt op dat de koersval van NN Group gelijkstaat aan een compensatie van 6.800 euro per polis wat hij "erg hoog" noemt. Een eerdere schikking ging niet verder dan 1.000 euro. Als de compensatie toch ruim boven 2.000 euro per polis zou oplopen, dan zou dit toch wel tot problemen kunnen leiden voor de kasposities van de twee verzekeraars, die nu nog behoorlijk ruim is, aldus de analist. Wel zou NN zijn jaarlijkse aandeleninkoop van 250 miljoen euro kunnen opschorten en ASR zou kunnen afzien van de inkoop van 200 miljoen euro die voor 2025 wordt verwacht. Voorlopig gaat ING nog uit van een ongewijzigd dividendbeleid. Het is volgens Kalamboussis nu wachten op het eindoordeel van de Hoge Raad over achttien maanden. Daarna kunnen de verzekeraars de zaak nog enorm rekken omdat alle polishouders zelf een claim moeten indienen. De analist denkt wel dat een snelle schikking tot de mogelijkheden behoort, omdat iedereen het hoofdstuk uit 2006 graag wil sluiten en omdat dat juridische kosten kan uitsparen. De uitkomst van de cassatieprocedure is bovendien zeer onzeker, concludeerde de analist. Bron: ABM Financial News

