Flinke omzetstijging Pharming

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pharming heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een flink hogere omzet geboekt, dankzij de commerciële lancering van Joenja in de Verenigde Staten en hogere verkopen van Ruconest. Dit bleek woensdagochtend uit cijfers van het biotechbedrijf. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 31 procent op jaarbasis tot 55,6 miljoen dollar. De omzet uit Ruconest steeg met 8 procent op jaarbasis tot 46,0 miljoen dollar. De omzet met Joenja bedroeg 9,6 miljoen dollar, goed voor een stijging van 21 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023. Pharming zegt daarmee op koers te liggen om voor 2024 de voorziene omzet van 280 tot 295 miljoen dollar te realiseren. Daarmee zou de omzet op jaarbasis met 14 tot 20 procent stijgen. Eind maart had Pharming 203,5 miljoen euro in kas. Aan het einde van het kwartaal werd een herfinanciering afgerond door de uitgifte van 100 miljoen euro aan converteerbare obligaties met een looptijd tot 2029. CEO Sijmen de Vries sprak van een sterk eerste kwartaal. "We hebben nu 83 patiënten die in de VS een vergoede Joenja-therapie volgen en er zijn nog meer patiënten ingeschreven en in afwachting. Wereldwijd krijgen nog eens 138 patiënten een behandeling met leniolisib via een van onze toegangsprogramma's of lopende klinische studies", aldus de topman. Pharming kijkt naar mogelijkheden om Joenja ook te lanceren in andere landen. Afgelopen week nog werd Joenja goedgekeurd door de toezichthouder in Israël. Van Canadese en Australische toezichthouders hoopt Pharming dit jaar en volgend jaar ook goed nieuws te krijgen. Onder de streep restte afgelopen kwartaal een verlies van 12,4 miljoen dollar, grofweg gelijk aan het verlies een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

