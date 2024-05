SBM Offshore ziet omzet toenemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) SBM Offshore heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer omzet geboekt dan een jaar geleden en de outlook voor heel 2024 werd gehandhaafd. Dit bleek woensdag uit cijfers van het bedrijf. “We hebben dit kwartaal goede resultaten behaald, in lijn met de verwachtingen, en we handhaven onze outlook voor het hele jaar", aldus CEO Øivind Tangen. De operationele omzet bedroeg 871 miljoen dollar, een stijging van 17 procent vergeleken met 742 miljoen dollar over dezelfde periode in 2023. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan het Lease and Operate-segment. De Directional Turnkey-opbrengsten stegen met 9 procent tot 316 miljoen dollar vergeleken met dezelfde periode in 2023. De stijging was voornamelijk te danken aan het FEED-contract voor FPSO Jaguar en ondersteuning aan de vloot via brownfield-activiteiten, gedeeltelijk teniet gedaan door het feit dat een relatief lager bedrag van de omzet werd geboekt in de bouwportefeuille naarmate de projecten hun voltooiing naderden. De opbrengsten uit Directional Lease and Operate stegen tot 554 miljoen dollar, een stijging van 22 procent. Deze stijging was voornamelijk het resultaat van de toetreding van twee nieuwe FPSO’s. De directionele nettoschuld steeg met 187 miljoen dollar tot 6,8 miljard dollar aan het einde van het eerste kwartaal van 2024. De stijging was het gevolg van opnames onder de projectfinancieringsfaciliteiten voor de voortdurende investeringen in de bouw van drie FPSO's. SBM wil een dividend uitkeren van 0,7651 euro per gewoon aandeel. De inkoop van eigen aandelen ter waarde van 65 miljoen euro vordert en was voor 20,7 procent voltooid op 30 april 2024. Outlook De directionele omzetverwachting van het bedrijf voor 2024 werd gehandhaafd op ongeveer 3,5 miljard dollar, waarvan ongeveer 2,2 miljard dollar wordt verwacht voor het Lease and Operate-segment en ongeveer 1,3 miljard dollar voor het Turnkey-segment. De voorziene directionele EBITDA-richtlijnen voor 2024 bleven rond de 1,2 miljard dollar. info@abmfn.nl

