Ahold overtreft verwachtingen analisten

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal van 2024 een iets hogere omzet geboekt, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. Dit bleek woensdag uit cijfers van de supermarktketen.

CEO Frans Muller sprak van een stabiel eerste kwartaal, waarmee het bedrijf op schema ligt om de doelen voor dit jaar te kunnen realiseren. Wel zei hij dat de marktomstandigheden uitdagend blijven, net als in de tweede helft van vorig jaar.

Ahold Delhaize boekte een omzet van 21,7 miljard euro. Dat was 21,6 miljard euro in het eerste kwartaal van 2023 en analisten rekenden op 21,5 miljard euro.

Opnieuw was Amerika goed voor het leeuwendeel van de omzet. De omzet in de VS bedroeg 13,3 miljard euro, iets meer dan de 13,2 miljard euro waarop analisten hadden gerekend. In Europa kwam de omzet uit op 8,5 miljard euro. Hier rekenden analisten op 8,3 miljard euro.

Op vergelijkbare basis was er in de VS sprake van een omzetgroei 0,8 procent. Analisten hadden gerekend op een vlakke ontwikkeling. In Europa bedroeg de vergelijkbare groei 2,8 procent. Hier rekende de consensus op 2,2 procent.

Online zag Ahold de omzet met 1,2 procent dalen tot circa 2,2 miljard euro.

De onderliggende marges in de VS en Europa bedroegen 4,6 en 3,2 procent. Deze werden ingeschat op 4,5 en 3,1 procent, tegenover 5,2 en 3,7 procent in het vierde kwartaal en 4,8 en 2,8 procent in het eerste kwartaal van vorig jaar.

De operationele winst van Ahold bedroeg in de eerste drie maanden van 2024 803 miljoen euro. Volgens de analistenconsensus zou deze uitkomen op 809 miljoen euro. Dat was 675 miljoen in het vierde kwartaal en 822 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

Onderliggend rekenen de analisten op een operationele winst van 824 miljoen euro, met een marge van 3,8 procent. Ahold meldde woensdag een winst van 861 miljoen euro met een marge van 4,0 procent. Deze marge lag in het vierde kwartaal van 2023 op 4,3 procent en in het eerste kwartaal een jaar geleden op 4,0 procent.

De vrije kasstroom kwam uit op 376 miljoen euro.

Outlook

Voor 2024 rekent Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van meer dan 4 procent, ondersteund door het kostenbesparingsprogramma van de supermarktketen van meer dan 1 miljard euro.

De onderliggende winst per aandeel schat Ahold voor 2024 op hetzelfde niveau als in 2023.

De vrije kasstroom schat Ahold in op ongeveer 2,3 miljard euro en de investeringen op 2,2 miljard euro.

De markt gaat uit van een omzet van 89,6 miljard euro in 2024, een onderliggende operationele winst van 3,6 miljard euro en een bijbehorende marge van 4,0 procent.

Op 23 mei organiseert Ahold een beleggersdag. De onderneming presenteert dan naar verwachting een nieuwe strategie.