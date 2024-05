AEX start handelsdag vermoedelijk licht lager Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index noteerden ongeveer een uur voor de beursgong 0,3 procent in het rood. Dinsdag wist de AEX nog zijn hoogste stand ooit aan te scherpen, met een stijging van 1,0 procent naar een slotstand van 900,06 punten. Philippe Gijsels, strateeg bij BNP Paribas Fortis, merkte op dat de aandelenmarkten de nieuwe week positief zijn begonnen, net zoals ze vorige week eindigden, dankzij het zwakker dan verwacht Amerikaanse banenrapport. "Dit liet de hoop op renteverlagingen weer toenemen en duwde ook de Amerikaanse tienjaarsrente weer naar beneden richting 4,5 procent." Gisteren bleef Wall Street dicht bij huis en er was ook weinig meewind vanuit Azië, waar de beurzen vanochtend in het rood noteerden. Beleggers zijn optimistisch vanwege de dalende rentes en verwerken ondertussen de stroom aan bedrijfscijfers, die per saldo meevallen. Toch blijven verschillende Fed bestuurders voorzichtig. Zo zei Neel Kashkari dinsdag dat een renteverhoging door de centrale bank niet kan worden uitgesloten, maar de lat daarvoor ligt behoorlijk hoog. Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, heeft dit jaar geen stemrecht binnen de FOMC. Afgelopen vrijdag waarschuwde Fed-bestuurder Michelle Bowman nog dat een renteverhoging wat haar betreft niet van tafel is, zolang de inflatie in de VS hoog blijft. Verder bleek woensdagochtend dat de Nederlandse industrie ook in maart weer minder heeft geproduceerd. De productie, gecorrigeerd voor kalendereffecten, nam af met 6,0 procent op jaarbasis. Daarmee is het inmiddels de negende maand op rij dat de productie daalt. Woensdag zal er op macro-economisch gebied onder meer aandacht zijn voor de Duitse industriële productie en het rentebesluit in Zweden. In de VS staan de wekelijkse hypotheekaanvragen, wekelijkse olievoorraden en de groothandelsvoorraden geagendeerd. Donderdag en vrijdag zijn de meeste beurzen gewoon open, toch zullen veel handelaren een lang weekend genieten vanwege Hemelvaart. De olieprijzen bleven onder druk staan, mede door oplopende olievoorraden. Zo noteerde een vat WTI-olie 0,5 procent lager op 78,00 dollar per vat. Een vat Brent olie daalde 0,6 procent tot 82,71 dollar. De rentes noteerden fractioneel hoger en de euro/dollar daalde licht naar 1,0740. Bedrijfsnieuws Ahold Delhaize heeft in het eerste kwartaal een iets hogere omzet geboekt, terwijl de marge ook hoger uitviel dan voorzien. De supermarktketen herhaalde de outlook voor heel 2024. Pharming boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een flink hogere omzet, dankzij de commerciële lancering van Joenja in de Verenigde Staten en hogere verkopen van Ruconest. Pharming zegt daarmee op koers te liggen om voor 2024 de voorziene omzet van 280 tot 295 miljoen dollar te realiseren. Daarmee zou de omzet op jaarbasis met 14 tot 20 procent stijgen. SBM Offshore heeft in het eerste kwartaal van 2024 meer omzet geboekt dan een jaar geleden en de outlook voor heel 2024 werd gehandhaafd. SBM wil een dividend uitkeren van 0,7651 euro per gewoon aandeel. De inkoop van eigen aandelen ter waarde van 65 miljoen euro vordert en was voor 20,7 procent voltooid op 30 april 2024. Arcadis werkt in opdracht van waterschap Aa en Maas aan de verbetering van de Maasdijk ter hoogte van het dorp Doeveren in Noord-Brabant. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau woensdag bekend, zonder financiële details te verstrekken. Berenberg heeft het koersdoel voor IMCD verlaagd van 183,00 naar 175,00 euro met handhaving van het koopadvies. Het koersdoel werd verlaagd na de lager dan verwachte EBITA van IMCD in het eerste kwartaal. Slotstanden Wall Street De S&P 500 steeg dinsdag 0,1 procent op 5.187,70 punten, de Dow Jones index won eveneens 0,1 procent op 38.884,26 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 16.332,56 punten. info@abmfn.nl

