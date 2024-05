Arcadis werkt aan dijkverbetering Doeveren Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis werkt in opdracht van waterschap Aa en Maas aan de verbetering van de Maasdijk ter hoogte van het dorp Doeveren in Noord-Brabant. Dit maakte het advies- en ingenieursbureau woensdag bekend, zonder financiële details te verstrekken. "Het hoogwater op de Maas in juli 2021 bevestigde het risicobeeld dat het dijktraject bij het dorp Doeveren niet voldoet aan de in 2017 wettelijk gestelde veiligheidsnorm. Daarom helpt Arcadis bij het verbeteren van dit vier kilometer lange traject." Arcadis tekent in dit contract voor de planuitwerkingsfase. Het doel is om te komen tot een definitief ontwerp én projectbesluit voor de aanbesteding van het fysieke bouwen. Bron: ABM Financial News

