Aziatische beurzen in het rood

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Aziatische beurzen noteerden woensdagochtend lager, terwijl beleggers de bedrijfsresultaten uit de regio analyseerden en wachtten op de resultaten van de Japanse giganten zoals Toyota en Mitsubishi later op de dag. De Japanse Nikkei verloor 1,5 procent. De beurzen in Hongkong en Shanghai noteerden 0,4 procent lager. De Kospi noteerde fractioneel lager op 2.732,88, terwijl Sydney wel fractioneel hoger noteerde op 7,797,40. Aandelen van het Japanse Nintendo daalden met bijna 4 procent, nadat de fabrikant van onder meer de Switch zijn resultaten voor het vierde kwartaal bekend had gemaakt. De resultaten over het vierde kwartaal van Nintendo overtroffen grotendeels de verwachtingen van analisten, behalve op het gebied van de omzet. De winst daalde met 39 procent op jaarbasis Verder kwam er weinig meewind uit de VS waar de beurzen dinsdagavond dicht bij huis beleven De olieprijzen bleven onder druk staan, mede door oplopende olievoorraden. Zo noteerde een vat WTI-olie 0,5 procent lager op 78,00 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht lagere opening. Bron: ABM Financial News

