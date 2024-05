Europese beurzen openen min of meer vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na een gemengd slot dinsdag op Wall Street en rode koersen vanochtend in Azië.

IG voorziet een openingsverlies van 13 punten voor de Duitse DAX en een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 16 punten hoger te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn dinsdag aardig hoger geëindigd.

"Sinds het Amerikaanse arbeidsmarktrapport van afgelopen vrijdag lijkt het glas bij beleggers ineens weer halfvol", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

"Misschien nog wel belangrijker is dat analisten de winstgroeiverwachtingen van veel bedrijven naar boven bijstellen, omdat de wereldeconomie beter draait dan eerder gedacht. Positieve winstgroeibijstellingen wegen op dit moment zwaarder dan de twijfels over het rentebeleid van de Fed", volgens de expert.

"Dat er bij veel beleggers nog veel scepsis is over de houdbaarheid van de rally, samen met de relatief grote hoeveelheid cash die nog wordt aangehouden, versterkt onze verwachting dat de rally nog wel even kan aanhouden", verwacht Wiersma.

Philip Gijsels, strateeg bij BNP Paribas Fortis, merkte op dat de aandelenmarkten de nieuwe week positief zijn begonnen, net zoals ze de vorige week eindigden, dankzij het zwakker dan verwachte Amerikaanse banenrapport. "Dit liet de hoop of renteverlagingen weer toenemen en duwde ook de Amerikaanse tienjaarsrente weer naar beneden richting 4,5 procent."

De centrale bank van Australië heeft de rente dinsdag onveranderd gelaten op 4,35 procent, hetgeen ook was verwacht. De Reserve Bank of Australia benadrukte het belang van het terugdringen van de inflatie.

Woensdag is het de beurt aan de Zweedse Riksbank, die mogelijk de rente met 25 basispunten zal verlagen, tot 3,75 procent. Donderdag volgt dan de Bank of England met zijn rentebesluit, maar wijzigingen worden in Londen niet verwacht.

De Duitse fabrieksorders zijn in maart onverwacht gedaald, met 0,4 procent op maandbasis. Analisten hadden juist gerekend op een stijging van 0,5 procent. De Duitse export steeg in maart juist onverwacht, met 0,9 procent op maandbasis, terwijl de import met 0,3 procent opliep. De verwachting van analisten lag op een exportdaling met 0,5 procent. Voor de import werd gerekend op een afname met 1,0 procent.

Econoom Carsten Brzeski van ING waarschuwde voor te veel enthousiasme over de Duitse macrocijfers.

Bedrijfsnieuws

BP bleef met de resultaten over het eerste kwartaal achter bij de verwachtingen, maar kwam wel met een aandeleninkoopprogramma van 1,75 miljard dollar. Het aandeel daalde 1,3 procent in Londen. Sectorgenoot Shell steeg juist 1,3 procent. TotalEnergies daalde licht in Parijs.

UBS kwam met erg sterke resultaten. De winst was circa drie keer hoger dan analisten hadden verwacht. De koers van de Zwitserse bank steeg 7,6 procent in Zürich.

Sectorgenoot UniCredit deed het met de resultaten over het eerste kwartaal ook beter dan verwacht. Het bedrijf geeft over 2024 bovendien net zoveel aan de aandeelhouders terug als in 2023, toen 8,6 miljard euro. Het aandeel won 3,6 procent in Milaan.

Elders noteerden financials ook in het groen. Deutsche Bank steeg 2,8 procent, BNP Paribas won 2,0 procent en ING sloot 0,7 procent hoger.

Solvay zag de omzet over het eerste kwartaal autonoom met 12 procent afnemen, maar deed het met 1,2 miljard euro wel beter dan de verwachte 1,13 miljard euro. De koers sloot liefst 14,3 procent hoger in Brussel.

Fresenius Medical Care maakte over het eerste kwartaal een daling van de resultaten bekend. Het bedrijf hield wel vast aan de outlook. Het aandeel verloor 5,5 procent in Frankfurt.

Infineon Technologies verlaagde dinsdag bij de resultaten over het tweede kwartaal voor de tweede keer dit jaar de outlook voor het lopende boekjaar. Het aandeel sloot toch 13 procent hoger en voerde daarmee de Duitse DAX aan. Analisten wezen op de eerste tekenen van herstel.

Sectorgenoten STMicroelectronics en ASML stegen respectievelijk 2,9 en 0,9 procent in Parijs en Amsterdam. ASMI won 3,0 procent, ook geholpen door een koersdoelverhoging van ING.

Lufthansa heeft een nieuwe CFO. Til Streichert staat bekend als een bereidwillige investeerder, een reputatie waar zakenbank Bernstein niet verheugd over is. Het aandeel daalde op de Duitse beurs 1,4 procent.

Luchtvaartaandelen stonden dinsdag sowieso onder druk, nadat Michael O'Leary, CEO van Ryanair, waarschuwde dat de ticketprijzen dit jaar minder zullen stijgen dan verwacht. Dat is gunstig voor consumenten, maar niet voor de luchtvaartmaatschappijen zelf. Ryanair verloor dinsdag 7,4 procent en Easyjet daalde 5,8 procent. Air France-KLM hield de schade beperkt en leverde 0,9 procent in.

Siemens Healthineers heeft de resultaten in het afgelopen kwartaal zien aantrekken en de outlook voor heel dit jaar gehandhaafd. De koers daalde toch met 0,9 procent, mogelijk omdat de omzet iets tegenviel.

Zalando heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet iets onder druk zien staan, nu consumenten vaker fysieke winkels bezoeken, maar de marge steeg en het verlies nam af. Het aandeel steeg 8,5 procent.

Adecco presenteerde over het eerste kwartaal een EBITA die overeenkwam met de prognoses. De omzet was iets beter dan voorzien. Het aandeel sloot 0,6 procent lager in Zürich.

Banco de Sabadell heeft maandagavond het ongevraagde bod van Banco Bilbao Vizcaya Argentaria van 12 miljard euro in aandelen als te laag afgewezen. Sabadell sloot 0,5 procent lager in Madrid, BBVA juist 3,6 procent hoger.

De winst en omzet van Ferrari stegen in het eerste kwartaal en overtroffen de verwachtingen, waarbij gunstige prijzen en maatwerkverkoop voor de tegenvallende autoleveringen compenseerden. Ferrari herhaalde dinsdag ook de outlook voor het hele jaar. Het aandeel daalde toch bijna 5 procent in Milaan. Ferrari is één van de belangen van de Italiaanse holding Exor, dat genoteerd is in de Amsterdamse AEX. Aandelen Exor sloten dinsdag 1,3 procent lager in Amsterdam.

Euro STOXX 50 5.016,10 (+1,2%)

STOXX Europe 600 514,02 (+1,1%)

DAX 18.430,05 (+1,4%)

CAC 40 8.075,68 (+1,0%)

FTSE 100 8.313,67 (+1,2%)

SMI 11.512,97 (+1,6%)

AEX 900,06 (+1,0%)

BEL 20 3.996,52 (+1,7%)

FTSE MIB 34.242,49 (+0,8%)

IBEX 35 11.080,90 (+1,5%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat woensdag een iets lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag dicht bij huis gebleven. Beleggers focusten zich op bedrijfscijfers, terwijl de macro-economische agenda nauwelijks gevuld was.

Nu reeds 400 bedrijven uit de S&P500-index hebben gerapporteerd, is het resultaat sterk, vindt Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Volgens Bank of America deed 72 procent van de bedrijven die al rapporteerden het beter dan verwacht qua omzet, 59 procent met de winst en 50 procent presteerde zowel met de omzet als de winst beter dan de markt had voorzien.

Dit ligt in lijn met het afgelopen kwartaal, maar is volgens Vranken toch beter dan verwacht. Dit was vooral te danken aan de hogere marges, omdat met name de grote bedrijven niet lijken te lijden onder de hogere rentetarieven. Ze hebben veel cash. Dat wordt ook aangewend om grootschalig eigen aandelen in te kopen, volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Na de inflatie- en groeicijfers van de afgelopen tijd, het rentebesluit van de Federal Reserve en de Amerikaanse banenrapporten van vorige week, is het qua economische publicaties deze week een stuk rustiger.

Het consumentenkrediet in de VS is in maart veel minder hard gestegen dan in de maand ervoor. Dit maakte de Federal Reserve dinsdagavond bekend. Het consumentenkrediet steeg in maart met 6,3 miljard dollar, na een stijging met 15,0 miljard dollar in februari.

Fed-bestuurder Neel Kashkari zei dinsdag dat een renteverhoging door de centrale bank niet kan worden uitgesloten, maar de lat daarvoor ligt behoorlijk hoog. Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, heeft dit jaar geen stemrecht binnen de FOMC.

De olieprijzen zijn dinsdag na een volatiele sessie licht gedaald. Beleggers wegen momenteel de weer oplopende spanningen in het Midden-Oosten af tegen het productiebeleid van OPEC+.

De obligatierentes daalden licht.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Peloton stegen dinsdag liefst 15,5 procent op een bericht van zakenzender CNBC, dat private-equity firma's de maker van fitnessapparaten zouden willen overnemen. Peloton groeide hard tijdens de coronapandemie, toen mensen thuis gingen sporten. Vervolgens ging het bergafwaarts met het bedrijf, dat onder CEO Barry McCarthy 90 procent van zijn beurswaarde verloor. Vorige week werd bekend dat McCarthy vertrekt bij Peloton. Ook kondigde het bedrijf toen een reorganisatie aan.

Disney heeft in het afgelopen tweede kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, maar de omzet viel de markt tegen. "Onze resultaten zijn voor een groot deel te danken aan ons Experiences-segment en onze streamingactiviteiten", zei CEO Bob Iger in een toelichting. De aangepaste winst per aandeel van 1,21 dollar was beter dan de 1,10 dollar waar de markt op rekende. Het aandeel verloor dinsdag 9,5 procent, ondanks een verhoging van de outlook.

Apple steeg licht, na de onthulling van een aantal nieuwe iPads, met belangrijke verbeteringen op het gebied van beeldschermen en processors. Apple benadrukt vooral de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie van de nieuwe hoogwaardige iPad Pro-apparaten. Deze hoogwaardige tablets gebruiken de nieuwste processor van het bedrijf, de M4.

Ook berichtte DigiTimes over een mogelijke samenwerking tussen Apple en Rivian, maker van elektrische voertuigen. Dat aandeel daalde bijna een procent, ook in aanloop naar de cijfers nabeurs.

Sectorgenoot Nikola heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het verlies zien teruglopen, ondanks een lagere omzet. Het aangepaste verlies per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op 0,09 dollar, iets minder dan de 0,10 dollar waar analisten volgens FactSet op rekenden. Het aandeel daalde toch 5,4 procent.

Lucid, ook een branchegenoot van Nikola en Rivian, rapporteerde beter dan verwachte verkopen, maar een groot deel daarvan kwam van de Saoedische overheid, die grootaandeelhouder is. Het aandeel daalde meer dan 14 procent.

Palantir Technologies rapporteerde sterker dan verwachte inkomsten, aangejaagd door AI. Maar de groei van de Amerikaanse activiteiten vertraagde wel. De aandelen verloren dinsdag ruim 15 procent.

Aandelen Boeing verloren bijna een procent, nadat de eerste bemande reis van het Starliner-ruimtevaartuig van het bedrijf twee uur vóór de geplande lancering was geschrapt. Ondertussen opende de Federal Aviation Administration maandag een onderzoek naar inspectie documentatie voor de 787-jets van Boeing.

Het aandeel Teamviewer daalde meer dan 8 procent. De cijfers die het softwarebedrijf presenteerden, stelden teleur.

S&P 500 index 5.187,70 (+0,1%)

Dow Jones index 38.884,26 (+0,1%)

Nasdaq Composite 16.332,56 (-0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 38.246,77 (-1,5%)

Shanghai Composite 3.134,75 (-0,4%)

Hang Seng 18.410,20 (-0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0739. Dinsdagavond noteerde het muntpaar op 1,0757.

USD/JPY Yen 155,17

EUR/USD Euro 1,0739

EUR/JPY Yen 166,64

MACRO-AGENDA:

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

08:00 Industriële productie - Maart (Dld)

09:30 Riksbank - Rentebesluit (Zwe)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 AB InBev - Cijfers eerste kwartaal (Be)

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers eerste kwartaal (NL)

07:00 SBM Offshore - Cijfers eerste kwartaal (NL)

13:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal def (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)