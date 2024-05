Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel IMCD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: IMCD

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor IMCD verlaagd van 183,00 naar 175,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de zakenbank. Het koersdoel werd verlaagd na de lager dan verwachte EBITA van IMCD over het eerste kwartaal. Berenberg verwacht dat het sentiment rond de distributeur van chemicaliën en ingrediënten de komende kwartalen weer aantrekt. India is volgens de bank de komende tien jaar dé regio voor volumegroei op het gebied van chemicaliën. Volgens Berenberg zal IMCD daar dankzij een grote blootstelling aan die markt van profiteren en op de middellange termijn zal het bedrijf concurrent Azelis achter zich laten. Berenberg zit met de ramingen 190 basispunten boven de EBITA-consensus voor dit jaar. De bank gaat voor dit jaar uit van een vlakke EBITA, maar ook van een hoge dubbelcijferige exit rate voor het vierde kwartaal van dit jaar. Bron: ABM Financial News

