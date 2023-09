ING verhoogt koersdoel Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft het koersdoel voor Vopak verhoogd van 42,00 naar 46,50 euro en handhaaft het koopadvies. Dit bleek maandag uit een rapport van de bank. Na de goede resultaten over het tweede kwartaal van 2023, verwacht ING dat er nog meer goed nieuws zal volgen. Naast het goede momentum in de tweede helft van 2023, ondersteunt de recente desinvestering van terminals in Rotterdam de strategische plannen van Vopak om hogere en voorspelbaardere rendementen te genereren. Volgens de bank zal Vopaks expansiefocus op LNG, LPG, biobrandstoffen en industriële terminals hiervan profiteren. Ook ziet ING de recente opstart van New Energies als een welkome aanvulling. Verder wees ING erop dat ondanks het herstel van de aandelenkoers sinds oktober 2022, de waardering voor dit jaar en de jaren hierna nog steeds relatief laag is. Ook is de bank te spreken over het dividendrendement. Op basis van de goede vooruitzichten en onderwaardering van de aandelen heeft de bank Vopak toegevoegd aan de favorietenlijst voor de Benelux. Het aandeel Vopak noteerde maandagmiddag 0,4 procent hoger op 32,29 euro. Bron: ABM Financial News

