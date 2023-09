Futures voorspellen licht herstel voor Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hersteldag tegemoet, na de stevige verliezen een dag eerder. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,2 procent in het groen. "Amerikaanse aandelenindices flirten nu met hun 100-daagse voortschrijdende gemiddelden en zien er steeds kwetsbaarder uit", volgens Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De havikachtige boodschap van de Federal Reserve en de oplopende rentes drukten afgelopen week op de stemming in New York en de drie grote indexen stevenen dan ook af op verliezen van 1,5 tot 3,5 procent op weekbasis. De Amerikaanse tienjaarsrente loopt vrijdag licht terug tot 4,48 procent maar noteert op weekbasis nog altijd 15 basispunten hoger. De tweejarige variant noteert op weekbasis bijna 10 basispunten hoger, bij een niveau van 5,136 procent op vrijdag. Volgens Vranken is de spread tussen de twee- en tienjaarsrente minder groot, maar de beweging van een diepe inverse rentecurve naar mogelijk weer positief ging in het verleden "altijd gepaard met het begin van een recessie." De Fed handhaafde de rente afgelopen week conform de verwachting, maar met de boodschap dat een laatste renteverhoging richting het eind van het jaar niet is uitgesloten. Ook blijft de federal funds rate langer hoog dan eerder gedacht. Volgend jaar gaat de rente vermoedelijk maar twee keer omlaag, waar eerder werd gedacht aan vier renteverlagingen in 2024. Op macro-economisch vlak is het vrijdag rustig, met alleen de samengestelde inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie en dienstensector op de rol. De euro/dollar noteerde vrijdagmiddag op 1,0638. WTI-olie kost bijna 91 dollar maar is op weekbasis wel iets goedkoper. Bedrijfsnieuws Aandelen van autofabrikanten Ford, Stellantis en General Motors bewogen voorbeurs nauwelijks, hoewel vakbond UAW dreigt om de staking in de sector door te zetten. Microsoft heeft de zorgen die de Competition and Markets Authority had over de overname van Activision Blizzard weggenomen door de deal aan te passen. Dit liet de Britse toezichthouder vrijdag weten. De toezichthouder wil nog naar wat overige zaken kijken voordat het de deal definitief goedkeurt. Hiervoor is een consultatieperiode afgesproken die loopt tot 6 oktober. Oracle herhaalde zijn doelen voor de middellange termijn en verwacht in 2026 nog altijd een omzet te kunnen behalen van 65 miljard dollar. Het aandeel steeg licht in de voorbeurshandel. Slotstanden De Amerikaanse beurzen zijn donderdag lager geëindigd. De S&P 500 verloor 1,6 procent op 4.330,00 punten, de Dow Jones index daalde 1,1 procent op 34.070,42 punten en de Nasdaq sloot 1,8 procent lager op 13.223,98 punten. Bron: ABM Financial News

