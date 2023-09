TSMC koopt stukje Arm Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TSMC

(ABM FN-Dow Jones) TSMC heeft ingeschreven op de beursgang van Arm Holdings. Dit bleek uit een mededeling van de Taiwanese chipgigant. De board gaf toestemming voor deelname aan de beursgang, voor een bedrag van maximaal 100 miljoen dollar. SoftBank brengt ongeveer 10 procent van de aandelen Arm naar de beurs, tegen een prijs van 47 tot 51 dollar per aandeel, wat Arm aan de bovenkant van deze bandbreedte een waardering geeft van circa 54,5 miljard dollar. Volgens Bloomberg is de beursgang van Arm inmiddels al meer dan 10 keer overtekend. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.