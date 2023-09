Ahold krijgt tik op lager Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,5 procent lager, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen daalde Ahold Delhaize meer dan vier procent naar 29,10 euro. JPMorgan verlaagde het advies voor de supermarktketen van Overwogen naar Onderwogen. Het koersdoel ging daarbij van 32,09 euro naar 28,17 euro, onder meer omdat volgens de zakenbank deflatie van de boodschappenprijzen dreigt. AkzoNobel koerste juist 1,7 procent hoger naar 75,82 euro. Deutsche Bank verhoogde het advies voor het aandeel van Houden naar Kopen en het koersdoel van 76,00 naar 90,00 euro. In de AMX won Alfen een procent. Air France-KLM verloor juist een procent. In de AScX daalde houtveredelaar Accsys nog eens 1,7 procent en Azerion werd ruim 2 procent goedkoper. Ebusco won 2,0 procent. Bron: ABM Financial News

