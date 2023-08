Jefferies verlaagt koersdoel Alfen naar €50 Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft het koersdoel voor het aandeel Alfen verlaagd van 55,00 naar 50,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek donderdag uit een analyse van de resultaten van de producent van laadpalen voor elektrische auto's, transformatoren en opslagsystemen voor energie, die woensdag voorbeurs werden gepubliceerd. Jefferies benadrukte opnieuw de flink tegenvallende EBITDA door de verschuivingen naar activiteiten met een lagere marge. De zakenbank verlaagde de raming voor de EBITDA voor dit jaar met 26 procent naar 48,0 miljoen euro. Dit zou betekenen dat de EBITDA in de tweede jaarhelft 28 procent hoger uitkomt dan in de eerste zes maanden van dit jaar. Het aandeel Alfen sloot woensdag 10,5 procent lager op 51,20 euro. Bron: ABM Financial News

