Beursblik: UBS halveert koersdoel Adyen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft woensdag het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.641 naar 854 euro met een onveranderd Neutraal advies. Door de toenemende concurrentie van Stripe en Braintree moet Adyen kiezen tussen prijzen en volumes, aldus analist Antoine Hucher. En dit zorgt voor druk bij Adyen. Hij meent dat de doelstellingen van de betaalspecialist in 2023 en 2024 niet gehaald zullen worden. Adyen rekent voor de middellange termijn op een gemiddelde omzetgroei van 25 tot iets in de 30 procent per jaar met een stijging van de EBITDA-marge naar meer dan 65 procent op lange termijn. UBS besloot de taxaties voor de EBITDA in 2023 en 2024 met 12 en 21 procent te verlagen, nu de omzetgroei de komende periode lager uitvalt dan eerder voorzien. Na in de afgelopen dagen tientallen procenten te zijn gedaald, stijgt het aandeel Adyen woensdag met 3,9 procent naar 815,60 euro. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.