UPS verlaagt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) UPS heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een lagere omzet en winst gerapporteerd en verlaagde opnieuw de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de pakketbezorger. De resultaten van alle divisies in alle regio's stonden onder druk. In het afgelopen kwartaal daalde de nettowinst met maar liefst 27 procent op jaarbasis tot 2,08 miljard dollar, ofwel 2,42 dollar per aandeel. Een jaar geleden was dit nog respectievelijk 2,85 miljard dollar en 3,25 dollar per aandeel. De omzet daalde dan ook met 10,9 procent tot 22,1 miljard dollar, ten opzichte van 24,8 miljard dollar een jaar geleden. Voor heel 2023 verlaagde UPS de outlook van een omzet van 97 naar circa 93 miljard dollar. De operationele marge schat UPS in op circa 11,8 procent. Dat is een procentpunt minder dan in april, toen UPS de outlook voor 2023 ook al verlaagde. In 2022 lag de marge op 13,8 procent. Redenen voor de outlookverlaging zijn vooral de effecten van de arbeidsonderhandelingen op de volumes en de kosten van de overeenkomst met International Brotherhood of Teamsters. Het aandeel UPS koerste dinsdag in de elektronische handel ruim 7 procent lager. Bron: ABM Financial News

