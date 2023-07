Wall Street sluit hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten met het beste dagresultaat sinds bijna een maand geleden, terwijl beleggers wachtten op een belangrijk inflatiecijfer woensdag. De S&P500-index steeg 0,7 procent tot 4.439,26 punten. De Nasdaq klom 0,5 procent tot 13.760,70 punten en de Dow Jones-index eindigde 0,9 procent hoger op 34.261,42 punten. Wall Street eindigde maandag ook al in de plus, na een relatief rustige dag. Beleggers maken zich op voor belangrijke inflatiecijfers uit de Verenigde Staten die woensdag verschijnen en bepalend zijn voor het beleid van de Federal Reserve. Verwacht wordt dat de inflatie verder daalt van 4,0 procent in mei naar 3,1 procent in juni, terwijl de kerninflatie ook een tikje afneemt van 5,3 naar 5,1 procent. Die afkoeling zal de Fed waarschijnlijk niet kunnen weerhouden van een volgende renteverhoging. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets duiden havikige opmerkingen van Fed-bestuurders op nog meerdere renteverhogingen. Volgens Tradeweb verwacht de markt dat de federal funds rate eind dit jaar op 5,37 procent staat. De huidige bandbreedte is 5,00 tot 5,25 procent. Daarnaast komen de eerste grote Amerikaanse banken eind deze week met hun kwartaalcijfers.

"Hoewel de Amerikaanse bankensector in maart werd opgeschrikt door onrust, leken de grotere Amerikaanse banken er ongeschonden uit te komen, vooral dankzij de perceptie dat groter ook veiliger betekent", schreef marktanalist Michael Hewson van CMC Markets in een vooruitblik. Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. Vanmiddag verscheen al het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers, dat in juni verder verbeterde. De euro/dollar noteert dinsdagavond op 1,1005, nadat het muntpaar eerder op de dag nog boven de 1,1010 handelde. WTI-olie werd ruim 2 procent duurder, onder invloed van de goedkopere dollar en optimisme over Chinese stimuleringsmaatregelen. Bedrijfsnieuws Energie-aandelen stegen dankzij de hogere olieprijs. ExxonMobil sloot 1,2 procent hoger. Het aandeel Activision Blizzard steeg 10 procent, nadat een federale rechter oordeelde dat Microsoft de overname van de ontwikkelaar van de game Call of Duty mag afronden.



Microsoft zelf gaat intussen meer banen schrappen, boven op de in januari van dit jaar aangekondigde ontslagronde van 10.000 banen, meldde Geekwire maandag. Het aandeel Microsoft steeg licht. Uber Technologies steeg bijna 4 procent. Volgens persbureau Bloomberg zou CFO Nelson Chai van plan zijn het bedrijf te verlaten, hoewel niet duidelijk is wanneer. Iovance Biotherapeutics zei dat het een aandelenuitgifte plant ter waarde van 150 miljoen dollar. Het aandeel daalde 10 procent na een winst van 21 procent op maandag. Bron: ABM Financial News

