Jefferies verlaagt koersdoel Alfen naar €50

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft donderdag het koersdoel voor Alfen verlaagd van 58,00 naar 50,00 euro bij handhaving van het Underperform advies. Analist David Kerstens verwacht dat in de cijfers over de eerste jaarhelft, te zien is dat voorraden worden afgebouwd en dat er in toenemende mate kortingen worden verleend op oplaadapparatuur. Dit zal een impact hebben op het werkkapitaal en de vrije kasstroom. Kerstens ziet een afzwakkende vraag naar elektrische auto's, waardoor het afbouwen van voorraden ook in de tweede jaarhelft een rol zal spelen. De risico's dat Alfen de omzetdoelstelling voor dit jaar, van 540 tot 600 miljoen euro niet zal halen, worden dan ook groter, waarschuwt hij. Jefferies zelf mikt op 485 miljoen euro. Jefferies verlaagde donderdag de EBITDA-raming voor dit jaar met 22 procent tot 65,0 miljoen euro, en zit daarmee naar eigen zeggen 18 procent onder de consensus van krap 80 miljoen euro. Het aandeel Alfen sloot woensdag op 62,42 euro. Bron: ABM Financial News

