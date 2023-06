BAM benoemt uitvoerend bestuurder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft Sabine van Hooijdonk benoemd als lid van het Executive Committee. Dit maakte BAM dinsdag bekend. Van Hooijdonk, die vanaf begin 2022 aan de onderneming is verbonden, treedt per 1 juli aan als lid van het Executive Committee. BAM kent een Executive Board, gevormd door Ruud Joosten en Frans den Houter. Ook is er een Executive Committee, waarin naast de twee leden van de raad van bestuur en Van Hooijdonk, ook Joost Nelis en John Wilkinson zitting hebben. Correctie: om aan te geven dat Van Hooijdonk in het Executive Committee van BAM komt. Bron: ABM Financial News

