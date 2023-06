Valuta: ABN AMRO verlaagt koersdoel euro

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft het koersdoel voor de euro voor het einde van het jaar verlaagd van 1,10 naar 1,08 dollar en voor eind 2024 van 1,10 naar 1,05 dollar. Dit bleek woensdag uit een weekrapport van de bank.

ABN AMRO verwacht dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal in een recessie belandt, en dat de rente in het eerste kwartaal van 2024 voor het eerst wordt verlaagd. De bank verwacht de laatste renteverhoging van 25 basispunten tijdens de vergadering in juli.

De bank gaat nog steeds uit van agressieve renteverlagingen in 2024, maar wel 50 basispunten minder dan oorspronkelijk, met nu een totaal van 175 basispunten aan renteverlagingen in 2024. Dit is 20 basispunten meer dan de consensus.

De visie op het beleid van de Europese Centrale Bank blijft bij ABN AMRO intact. De bank verwacht dat de depositorente zal pieken op 3,75 procent, waar de markt en analisten in 2023 een hoger niveau verwachten, en dat de eerste renteverlaging eind 2023 zal plaatsvinden. Voor 2024 gaat de bank uit van een totaal van 150 basispunten aan renteverlagingen door de ECB, vergeleken met de verwachtingen van analisten van 75 basispunten vanaf een hoger niveau.

De verwachting dat de Fed dit jaar geen renteverlaging doorvoert en voor minder renteverlagingen voor 2024 kiest, is volgens ABN AMRO positief voor de Amerikaanse dollar. Als de ECB al in december begint met renteverlagingen, in tegenstelling tot wat de markt verwacht, zal de euro onder druk komen te staan. Agressieve renteverlagingen door de ECB zullen in 2024 meer neerwaartse druk uitoefenen op de euro, ook omdat de markten al hebben geanticipeerd op grote renteverlagingen door de Fed, maar niet door de ECB. De speculatieve posities in de euro zijn extreem groot en als beleggers hun visie op een hogere euro deels opgeven en een deel van deze posities van de hand doen, zal de euro onder druk komen te staan.

Niettemin denkt de bank dat de neerwaartse beweging van de euro ten opzichte van de dollar beperkt is, omdat de ECB een verkoopgolf van de euro, die inflatie in de hand werkt, niet zou verwelkomen. Als dit gebeurt, kan de ECB haar beleid dienovereenkomstig aanpassen, aldus ABN AMRO woensdag.

ABN AMRO verwachten wel dat het beleid van de Bank of Japan na verloop van tijd iets restrictiever zal worden, maar de grotere bewegingen in de beleidsrentes van de Fed en de ECB zullen dit volledig overschaduwen.



De bank verwacht dat de dollar ten opzichte van de yen op de korte termijn dicht bij het huidige niveau zal blijven. Voor volgend jaar zullen de agressieve renteverlagingen die ABN AMRO voor de Fed verwacht en een kleine wijziging in het monetaire beleid van de Bank of Japan leiden tot een kleiner renteverschil tussen de VS en Japan en tot een lagere dollar. Voor de euro ten opzichte van de yen verwacht de bank dit jaar meer zwakte dit en volgend jaar. Voor de dollar is het nieuwe koersdoel voor eind dit jaar 138 yen en voor eind volgend jaar 130 yen.

Op de korte termijn verwacht ABN AMRO meer stapsgewijze versoepeling door de centrale bank van China waarna volgend jaar een einde komt aan de geleidelijke versoepeling van de PBoC. Het kleiner worden van de renteverschillen tussen de VS en China zal volgens ABN AMRO waarschijnlijk leiden tot een een sterkere yuan ten opzichte van de dollar. Bovendien zullen de hogere verwachte economische groei in China in vergelijking met de VS en de ondersteunende dynamiek op lange termijn voor de yuan, en waardoor de rol van de renminbi op de valutamarkten toeneemt, ook leiden in opwaartse druk op de yuan ten opzichte van de dollar. Voor de dollar luidt het nieuwe koersdoel voor eind 2023 bij ABN AMRO 7,10 yuan en voor eind 2024 6,60 yuan. De oude koersdoelen lagen op respectievelijk 6,70 en 6,50 yuan.

De euro noteerde woensdag vlak op 1,0920 dollar. De dollar noteerde 0,2 procent hoger op 141,75 yen en 0,1 procent hoger op 7,1876 yuan.