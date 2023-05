Wall Street terughoudend richting weekend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag licht lager geëindigd. De S&P 500 daalde 0,1 procent op 4.191,98 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.426,63 punten en de Nasdaq sloot 0,2 procent lager op 12.657,90 punten. De onderhandelingen om het Amerikaanse schuldenplafond te verhogen, zijn stilgelegd. Dit meldden diverse media, waaronder zakenzender CNBC vrijdag. Volgens de Republikeinse afgevaardigde Garret Graves uit Louisiana stelt het Witte Huis zich "onredelijk" op. Het is nog niet duidelijk hoe lang de gesprekken stil zullen liggen. Donderdag zei McCarthy juist dat mogelijk volgende week al gestemd zou kunnen worden over een deal in het Huis van Afgevaardigden. Marktkenners van ActivTrades waarschuwden echter toen al dat zolang er geen deal ligt, een doemscenario nog altijd boven de markten hangt. De financiële markten reageerden de afgelopen dagen juist hoopvol, rekening houdend met een spoedige deal. Op weekbasis wonnen de Amerikaanse indexen wel terrein. De Nasdaq won afgelopen week zo'n 3 procent. Daarnaast steken ook de zorgen over de regionale banken in de VS weer de kop op. De KBW Regional Bank index daalde vrijdag met meer dan 2 procent, na een bericht van CNN dat Yellen bankdirecteuren zou hebben verteld dat er mogelijk meer fusies nodig zijn in de sector. Dit zou kunnen betekenen dat meer regionale banken moeten worden opgekocht door grotere 'too-big-to-fail' banken. PacWest en Western Alliance leverden vrijdag circa 2 tot 2,5 procent in. De euro/dollar noteerde vrijdagavond op 1,0800. WTI-olie werd ongeveer een half procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Deere kwam met meevallende kwartaalcijfers. Daarom besloot de fabrikant van grote landbouwmachines om opnieuw de winstverwachting voor dit jaar te verhogen. Het aandeel daalde alsnog met 2 procent. Foot Locker leverde ruim 27 procent in. De voorraden van de sportschoenenverkoper lieten een onverwacht sterke toename zien. En dit vraagt om extra maatregelen, zei de topman van Foot Locker. Aandelen van Morgan Stanley daalden circa 2,5 procent. CEO James Gorman onthulde vrijdag tijdens de jaarvergadering een plan om binnen 12 maanden af te treden. Instagram, dat onderdeel is van Meta Platforms, komt mogelijk in juni met een berichtendienst die de concurrentie aan moet gaan met Twitter. Dit meldde persbureau Bloomberg vrijdag. Sinds Tesla CEO Elon Musk Twitter eind vorig jaar overnam, is een flink aantal gebruikers vertrokken naar andere concurrenten, zoals Mastodon. Aandelen van Meta leverden vrijdag tot een half procent in. Bron: ABM Financial News

