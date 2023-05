Walmart verhoogt outlook na sterk omzetcijfer Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Walmart heeft in het afgelopen kwartaal veel meer omzet geboekt, wat erop wijst dat de grootste winkelketen van Amerika klanten binnenhaalt die elders minder uitgeven. Dat bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van het Amerikaanse bedrijf. De winkelketen uit Arkansas verhoogde ook de outlook voor dit jaar, na de sterker dan verwachte start van het jaar. De vergelijkbare omzet, van Amerikaanse winkels en digitale kanalen die al minstens een jaar open zijn, groeide met 7,4 procent in het kwartaal, dat eindigde op 28 april. Walmart staat bekend om zijn lage prijzen en haalt de meeste omzet uit boodschappen. Daarmee trekt het bedrijf vaak meer klanten in dure tijden, als mensen proberen om zich bij het winkelen te beperken tot de noodzakelijke artikelen en op de prijzen letten. Het nieuws van Walmart contrasteert met dat van andere retailers zoals Target en Home Depot, die juist zagen dat klanten minder uitgaven aan dure artikelen zoals bbq’s en tuinstoelen en aan zaken zoals nieuwe kleding en huisraad dat men niet strikt nodig heeft. Voor een deel kan dat ook worden verklaard omdat mensen tijdens de coronapandemie al heel veel geld aan hun huis hebben uitgegeven, omdat ze veel thuis zaten, en daar nu geen behoefte meer aan hebben. De totale omzet van Walmart steeg met 7,6 procent tot ruim 152 miljard dollar. Analisten geraadpleegd door FactSet hadden een minder sterke groei tot 149 miljard dollar voorzien. Target meldde een vlakke omzet en Home Depot zag de kwartaalomzet zelfs met 4 procent dalen. De nettowinst van Walmart daalde van 2,05 miljard tot 1,67 miljard dollar, of 1,47 dollar aangepaste winst per aandeel. Hiervoor rekenden de analisten op 1,32 dollar per aandeel. Outlook Vooruitblikkend, stelt Walmart een winst van 1,63 tot 1,68 dollar per aandeel te verwachten in het tweede kwartaal, wat iets minder is dan de consensusverwachting van 1,71 dollar. Voor het hele jaar verhoogde Walmart echter de verwachting naar 6,10 tot 6,20 dollar per aandeel. Eerder rekende het op 5,90 tot 6,05 dollar. Het aandeel Walmart lijkt donderdag ruim 1,5 procent hoger van start te gaan. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.