Alcoa duikt in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Alcoa is het afgelopen kwartaal in de rode cijfers gedoken op een lagere omzet. Dit bleek woensdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse aluminiumproducent. CEO Roya Harvey zei in het eerste kwartaal belangrijke vooruitgang geboekt te hebben bij het stabiliseren van de activiteiten. Alcoa boekte het afgelopen kwartaal een verlies van 231 miljoen dollar, ofwel 1,30 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 469 miljoen dollar, ofwel 2,49 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. In het vierde kwartaal van 2022 bedroeg het verlies nog 395 miljoen dollar, ofwel 2,24 dollar per aandeel. Hogere prijzen voor aluminium en aluminiumoxide waren de belangrijkste drijfveren voor het verkleinen van het verlies. Op aangepaste basis boekte het concern een verlies van 0,23 dollar per aandeel, tegenover een aangepaste winst van 3,06 dollar een jaar eerder. De omzet daalde van 3,3 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022 naar 2,7 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Outlook Het concern verwacht dit jaar 2,5 tot 2,6 miljoen ton aan aluminium te verschepen, net als in 2022. Het aandeel Alcoa noteerde woensdag in de elektronische handel nabeurs 1,8 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.