TomTom uitblinker op vlak Damrak

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef vrijdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van half 11 verloor de AEX 0,2 procent op 759,17 punten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van Zaye Capital Markets doen beleggers het rustig aan, nu de verwachting is dat centrale banken het ook rustiger aan zullen doen met het verhogen van de rentes. Cijfers over de Amerikaanse producentenprijzen op donderdag voedden dit, aldus Aslam. Deze cijfers sterken de verwachting dat de inflatie in de komende periode verder afneemt, merkte beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx op. "Hierdoor groeit de overtuiging in de markt dat de Fed het daarom wellicht bij één renteverhoging zal laten in plaats van nog twee." Aslam kijkt vandaag uit naar cijfers van JPMorgan. "Bij het sluiten van de boeken aan het einde van het vorige boekjaar, stopte de bank nog 1,4 miljard dollar in de stroppenpot om een mogelijke terugval van de economie op te vangen", zo merkte de analist op. De kans op een recessie voor de Amerikaanse economie blijft volgens Aslam nog steeds reëel, waar onder meer de Fed en de Amerikaanse minister van Financiën recent nog voor waarschuwden. "Maar het belangrijkste zijn de uitspraken van de bank over de kredietgroei en welke risico's er zijn in de huidige kredietcrisis", aldus Aslam, wijzend op de hoge hypotheekrentes. Ook Wells Fargo en Citigroup openen vandaag de boeken. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1059. De olieprijzen stegen fractioneel tot 82,22 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wogen Ahold en KPN op de koersvorming vanwege ex-dividend noteringen. Philips verloor daarnaast 2,7 procent. DSM won juist 1,0 procent. In de AMX wonnen vastgoedfondsen Eurocommercial Properties en WDP tot 1,5 procent. Fagron steeg 2,2 procent. Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Fagron na de kwartaalcijfers eerder deze week. In de AScX won TomTom 7,7 procent nadat de navigatiespecialist zwarte cijfers wist te boeken in het eerste kwartaal. Daar hadden analisten niet op gerekend. ABN AMRO Oddo sprak van goede resultaten. TomTom herhaalde ook de outlook voor 2023. Bouwer BAM daalde 5,2 procent vanwege een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

