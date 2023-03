Futures Wall Street diep in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een flink lagere opening tegemoet, voorafgaand aan cijfers over de detailhandelsverkopen en na sterke koersdalingen van Europese bankaandelen vanwege zorgen over Credit Suisse.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 1,7 procent in het rood.

De aandelenkoersen dalen, hoewel de markt voor staatsobligaties minder volatiel is, wat zou wijzen op minder onzekerheid over wat de Federal Reserve volgende week zal gaan doen.

In Europa schoot de nervositeit echter flink omhoog.

"Het was eigenlijk al een gegeven dat ook Europese banken tegen problemen zouden aanlopen en vandaag gaat de aandacht naar Credit Suisse", zo merkte analist Naeem Aslam van Zaye Capital op.

Volgens Aslam maken beleggers zich zorgen over het mogelijk omvallen van Credit Suisse, wijzend op het koersverlies voor het aandeel vanochtend van ruim 20 procent. "En over hoe groot de crisis zal zijn als dit daadwerkelijk gebeurt." Aslam merkte op dat bij diverse Europese banken, waaronder BNP, de beurshandel al is stilgelegd vanwege de forse verliezen. "Dit creëert alleen maar meer chaos", aldus de analist.

Economisch nieuws is er vanmiddag over de Amerikaanse detailhandelsverkopen in februari, de producentenprijzen in dezelfde maand, en een index voor de regio New York, de zogeheten Empire State Index, vooruitblikkend naar maart. Na de openingsbel volgen nog cijfers over de bedrijfvoorraden, het vertrouwen onder huizenbouwers en de wekelijkse olievoorraden.



De olieprijs daalde verder. Een april-future West Texas Intermediate daalde 2 procent tot onder de 70 dollar per vat, terwijl een mei-future Brent ook 2 procent goedkoper werd op 76 dollar.

De euro/dollar noteerde scherp lager op 1,0615. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0739 op de borden. De onrust over de Europese banken drukt de euro en daarbij fungeert de dollar ook als 'veilige haven'.

Bedrijfsnieuws

First Republic Bank stond ruim 2 procent hoger voorbeurs, nadat het aandeel dinsdag 27 procent hoger sloot, herstellend van de grote verliezen op maandag.

Western Alliance Bancorp lijkt een procent hoger te gaan openen, na een winst van 14 procent dinsdbag.

Guess waarschuwde voor een onverwacht kwartaalverlies. Het aandeel dreigt 6 procent lager te gaan openen.

Huizenbouwer Lennar overtrof de verwachtingen met zijn omzet en winst in het afgelopen kwartaal. Het aandeel lijkt ruim een procent hoger te gaan openen.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag met winst gesloten, nadat beleggers hun zenuwen in bedwang kregen na het omvallen van de Amerikaanse Silicon Valley Bank.

De S&P500 index sloot 1,7 procent hoger op 3.919,29 punten. Technologiebeurs Nasdaq steeg 2,1 procent tot 11.428,15 punten en de Dow Jones-index eindigde 1,1 procent hoger op 32.155,40 punten.