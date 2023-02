Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een lagere opening tegemoet, na de verliezen vrijdagavond op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 102 punten voor de Duitse DAX en een min van 40 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 25 punten lager te openen.

De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag overwegend hoger geëindigd, in het spoor van de Amerikaanse beurzen die positief reageerden op een sterk banenrapport uit de VS.

De Europese indexen begonnen de dag nog wel lager. Die terugval van de beurzen vanochtend moest volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wel worden gezien in het licht van de sterke winsten van donderdag. "De lat om aan de verwachtingen te voldoen wordt steeds hoger gelegd", aldus Hewson.

Op macro-economisch vlak was er vrijdag aandacht voor inkoopdata uit de eurozone. De dienstensector in de muntunie groeide in januari weer, zij het bescheiden.

"Mogelijk kan de eurozone een recessie ontlopen", aldus econoom Chris Williamson van S&P in een reactie. Het vertrouwen onder ondernemers is dan ook duidelijk gestegen, door lagere prijsdruk, minder verstoringen in de aanvoerketen en afnemende zorgen over de energieprijzen, dankzij subsidies en relatief warm weer. "Maar het is nog te vroeg om niet meer voor een recessie te vrezen", waarschuwde Williamson.

De producentenprijzen van de eurozone lieten over december onverwacht een stijging zien van 1,1 procent, na een daling van 1,0 procent in november. De kernprijzen stegen licht.



Bedrijfsnieuws

Sanofi heeft in 2022 de omzet flink zien stijgen, terwijl ook de winst sterk steeg. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de Franse farmareus. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

In Parijs stond verder Teleperformance verder onder druk, met een verlies van ruim anderhalf procent.

Luxe-aandelen als Hermes, LVMH en EssilorLuxottica deden wel goede zaken in de CAC 40. Publicis ging aan kop met een plus van zelfs 6 procent.

In Frankfurt ging Sartorius aan kop, met een winst van 2,0 procent, net voor Adidas. Infineon won ruim anderhalf procent.

Porsche AG was hekkensluiter in de DAX, met een verlies van ruim 3 procent. Vastgoedbedrijf Vonovia daalde bijna 3 procent.

Euro STOXX 50 4.251,56 (+0,3%)

STOXX Europe 600 460,77 (+0,3%)

DAX 15.476,43 (-0,2%)

CAC 40 7.233,94 (+0,9%)

FTSE 100 7.901,80 (+1,0%)

SMI 11.349,39 (+1,4%)

AEX 763,86 (+0,7%)

BEL 20 3.907,65 (-0,1%)

FTSE MIB 26.950,74 (-0,6%)

IBEX 35 9.225,60 (-0,04%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat maandag een rode opening tegemoet, na vrijdag ook al in het rood te zijn geëindigd. Op weekbasis stegen de S&P 500 en Nasdaq wel, maar verloor de Dow licht terrein.

De focus lag vrijdag op het Amerikaanse banenrapport en de resultaten van techzwaargewichten Apple, Amazon en Alphabet.

Er kwamen in januari 517.000 banen bij in de Verenigde Staten. Dat is veel meer dan de 187.000 waarop de markt rekende. En de werkloosheid liep terug naar 3,4 procent, in plaats van een stijging naar 3,6 procent, zoals analisten hadden verwacht.

De enorme groei van het aantal banen in de Verenigde Staten in januari is breed gedragen en in combinatie met een dalende loongroei is het banenrapport voor de Federal Reserve een bevestiging dat bij de volgende beleidsvergadering een renteverhoging met 25 basispunten afdoende lijkt, zo zei marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag aan ABM Financial News.

De robuuste economie geeft de Fed de ruimte om de rente nog wat verder te verhogen. Marktkenners wezen erop dat beleggers juist rekenen op een groeivertraging die zou moeten leiden tot een pauze in het aantal renteverhogingen.

"Beleggers vrezen dat de Fed een meer hawkish monetair beleid zal voeren, gezien de kracht van de arbeidsmarkt en hun inflatiedoelstelling", volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De Amerikaanse obligatierentes liepen vrijdag op.

Apple behaalde afgelopen kwartaal een lagere winst en omzet, als gevolg van productieverstoringen in China, waardoor het minder premium iPhones kon leveren.

"We denken dat we zouden zijn gegroeid met de iPhone zonder de aanbod beperkingen," zei CEO Tim Cook in een toelichting. "De macro-economische situatie is moeilijker in te schatten, maar het is duidelijk als je naar de cijfers kijkt dat we het kwartaal de wind niet in de zeilen hadden", aldus de Apple-topman.

Alphabet zag in het vierde kwartaal de advertentieinkomsten teruglopen en Amazon schreef vooral zwarte cijfers dankzij Amazon Web Services en dook over heel 2022 zelfs flink in de rode cijfers. Ook social mediabedrijf Snap had het afgelopen kwartaal lastig.

"Vergeet niet dat de drie bedrijven [Amazon, Apple en Alphabet] hun koersen dit jaar al flink hebben zien oplopen. Het lijkt gewoonweg tijd voor beleggers om in aanloop naar het weekend even op adem te komen", concludeerde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Op macro-economisch was er verder aandacht voor inkoopdata voor de Amerikaanse dienstensector. S&P Global meldde een minder sterke afname van de economische activiteit in januari, maar het risico op een economische krimp in het eerste kwartaal blijft, aldus econoom Chris Williamson.

ISM meldde juist dat de Amerikaanse dienstensector in januari weer is gegroeid en ook sterker dan voorzien.

De olieprijs is vrijdag flink gedaald, terwijl de dollar sterker werd. Bij een settlement van 73,39 dollar werd een vat West Texas Intermediate 3,3 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI meer dan 7,5 procent goedkoper.

Na een positieve reactie op het banenrapport zijn de olieprijzen stevig gedaald "en nadert de olieprijs een kritisch technisch steunniveau van 70 dollar," volgens Peter Cardillo van Spartan Capital.

Bedrijfsnieuws

Alphabet en Amazon sloten vrijdag ruim 2,5 tot 8,5 procent lager na het openen van de boeken donderdagavond. Apple eindigde na een lagere start toch zo'n 2,5 procent in het groen.

De omzet van Apple stond in het afgelopen kwartaal onder druk door productieverstoringen in China, waardoor minder iPhones afgeleverd konden worden. De omzet kwam uit op 117,2 miljard dollar, tegenover 123,9 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten rekenden op 121,4 miljard dollar.

Amazon schoot daarnaast flink tekort op het winstvlak, vanwege de "onzekere economie". Het operationele resultaat van de e-commercegigant kwam in het vierde kwartaal uit op 2,7 miljard dollar, tegen 3,5 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. In januari kondigde Amazon nog een grote ontslagronde aan, waarbij ruim 18.000 banen verloren gaan.

Alphabet zag de advertentie-inkomsten bij Google en Youtube in het afgelopen kwartaal onder druk staan en de omzet viel iets lager uit dan verwacht. Ook Alphabet kondigde recent een reorganisatie aan, waarbij 12.000 banen verloren gaan.

Qualcomm daalde iets meer dan een half procent en Starbucks ruim 4 procent na cijfers.

Ford maakte donderdag nabeurs een miljardenverlies bekend en sloot vrijdag ruim 7,5 procent lager. GoPro verloor bijna 12 procent na het openen van de boeken.

S&P 500 index 4.136,48 (-1,0%)

Dow Jones index 33.926,01 (-0,4%)

Nasdaq Composite 12.006,95 (-1,6%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden lager, met uitzondering van die in Japan.

Nikkei 225 27.666,64 (+0,6%)

Shanghai Composite 3.233,23 (-0,9%)

Hang Seng 21,204,60 (-2,1%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0795. De euro/dollar daalde vrijdag tot 1,0796, nadat de Europese munt voorafgaand aan het rentebesluit van de ECB donderdag nog de 1,10 dollar aantikte.

"De daling van de euro volgt op een behoorlijke stijging in de afgelopen weken", aldus marktanalist Georgette Boele van ABN AMRO. "De Europese Centrale Bank deed wat er van werd verwacht, klonk in het commentaar hawkish, maar ook weer niet, en de markt zag dat naar ons idee als een moment om winst te nemen. Wij zien de ECB in maart de rente nog een keer met 50 basispunten verhogen en dan een pauze nemen", aldus Boele.

USD/JPY Yen 131,72

EUR/USD Euro 1,0795

EUR/JPY Yen 142,18

MACRO-AGENDA:

08:00 Fabrieksorders - December (Dld)

11:00 Detailhandelsverkopen - Januari (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Tyson Foods - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Activision Blizzard - Cijfers vierde kwartaal (VS)