Roche ziet omzet licht stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Roche heeft over het afgelopen boekjaar 2022 de omzet licht zien toenemen bij een gedaald nettoresultaat. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Zwitserse farmaceut. Tegen constante wisselkoersen steeg de groepsomzet afgelopen jaar met 2 procent tot 63,3 miljard Zwitserse frank, tegenover 62,8 miljard Zwitserse frank een jaar eerder. In de farmadivisie, verreweg de grootste afdeling van het concern, steeg de omzet met 2 procent, bij de Diagnostics-tak met 3 procent. De nettowinst over de verslagperiode daalde van 14,9 miljard naar 13,5 miljard frank, een afname met 6 procent tegen constante wisselkoersen. Dividend Het dividendvoorstel van de onderneming ligt op 9,50 frank per gewoon aandeel Roche. Daarmee heeft Roche het dividend al 36 keer op rij verhoogd en het bedrijf verwacht het dividend verder te kunnen verhogen. Outlook Omdat de omzet uit COVID-19 gerelateerde producten onder druk is komen te staan, voorzien het bedrijf voor de komende verslagperiode een omzetdaling van 1 tot 5 procent tegen constante wisselkoersen. Onderliggend wordt wel een stijging van de omzet verwacht. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.