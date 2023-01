Edison: prima derde kwartaal Accsys Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Accsys heeft een prima derde kwartaal achter de rug. Dit vindt analist Johan van den Hooven van Edison. De analist wijst erop dat de eerste 3 reactors in Arnhem weer op volle capaciteit draaiden en dat de opstart van nummer vier in september goed verloopt. Ook worden voorraden goed weggewerkt, zag Van den Hooven. Dit leidde tot een sterke omzetgroei. In negen maanden steeg de omzet met 32 procent op jaarbasis, terwijl de omzetstijging in het eerst halfjaar nog maar 5 procent was. Dankzij prijsverhogingen en schaalvoordelen werd de winst ook gunstig beïnvloed. En Accsys is ook positief gestemd over de toekomst, aldus de analist. Hij rekent op 36.000 kuub aan volumes met een EBITDA van 18 miljoen euro voor het lopende boekjaar. Over de ontwikkelingen in het Britse Hull en in de VS bleef nieuws uit, zag Van den Hooven. Bron: ABM Financial News

